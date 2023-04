iPhone 15 Pro: nuovi tasti per spegnimento e riavvio forzato

Si torna a parlare di iPhone 15 Pro e dei pulsanti presenti sulla scocca del dispositivo, ovvero quella che pare essere la feature maggiormente discussa dei prossimi modelli di “melafonino”. Stando a quanto emerso, i modelli top di gamma dello smartphone di Cupertino introdurranno una nuova combinazione di tasti per spegnere e forzare il riavvio del dispositivo.

iPhone 15 Pro: spegnimento e riavvio forzato con il tasto Azione

Sui modelli più recenti dello smartphone di casa Apple, come ad esempio iPhone 14 Pro, gli utenti possono spegnere il dispositivo premendo contemporaneamente il pulsante laterale e entrambi i tasti del volume e con gli stessi tasti, ma con una combinazione differente, è possibile eseguire un riavvio forzato.

Con il cambio del tasto per silenziare iPhone in favore di un pulsante Azione totalmente personalizzabile, però, lo scenario dovrebbe cambiare. Il nuovo tasto dovrebbe quindi assumere il ruolo dei pulsanti volume quando si spegne e si ravvia il “melafonino” su iPhone 15 Pro e 15 Pro Max.

A riferire lo scenario è una fonte rimasta anonima che afferma di essere a conoscenza dei dettagli in questione. Da parte di Apple, dunque, non vi è alcuna conferma ufficiale in merito alla cosa, di conseguenza per quanto verosimile e interessante possa apparire la notizia è sempre bene prenderla con le pinze.

Da tenere presente che sempre la stessa fonte riferisce che il pulsante Azione andrà a sostituire la funzione attualmente assunta dal tasto per aumentare il volume per quel che riguarda la possibilità di scattare foto con l’app Fotocamera, risultando sensibile alla pressione esercitata su di esso per determinare se eseguire la messa a fuoco automatica, se scattare una foto come avviene tutt’ora oppure se registrare un video.

