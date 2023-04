iPhone 15 Pro: i tasti volume potevano essere così

Chi lo avrebbe mai detto che i tasti del volume sarebbero diventati una delle caratteristiche più discusse dei futuri iPhone 15 Pro? Probabilmente in pochi, anzi in pochissimi, se non addirittura nessuno. Eppure è così. Se ne parla ormai da tempo e dopo aver dato praticamente quasi per certo che sarebbero stati di tipo capacitivo, nelle scorse ore si è appreso che per problemi tecnici continueranno ad essere adottati quelli meccanici. Ecco, dunque, spuntare dei rendering che mostrano come sarebbero dovuti essere questi pulsanti fisici prima del “cambio di rotta”.

iPhone 15 Pro: i rendering mostrano i pulsanti capacitivi del volume

La redazione di MacRumors ha infatti condiviso da poco dei nuovi rendering, visibili nei video di seguito, realizzati da Unknownz21, i quali mettono ben in evidenza il pulsante del volume unificato, sia esternamente che internamente, che gli iPhone 15 Pro avrebbero dovuto adottare se non fossero stati modificati i piani.

“Finora non ho visto nulla che suggerisca un design esterno molto diverso per i pulsanti: se questo è vero, penso che probabilmente sarà più un cambiamento interno, piuttosto che qualcosa di visibile”, scriveva Unknownz21 su Twitter, aggiungendo altresì “Attualmente, le unità EVT utilizzano il design esistente, sebbene le modifiche siano sempre possibili”.

Da notare che sebbene Apple stia pianificando di tornare a due pulsanti come su iPhone 14 anziché al pulsante del volume unificato pianificato in precedenza, è attesa comunque una modifica all’interruttore di disattivazione dell’audio. A quanto pare, infatti, l’azienda di Cupertino adotterà un pulsante fisico. Internamente, questo pulsante è stato denominato “action button” e le voci suggeriscono che potrebbe essere personalizzabile, similmente a quello che è stato implementato su Apple Watch Ultra.

