iPhone 15: problemi con CarPlay a causa dei cavi USB-C

A quanto pare i nuovi iPhone 15 a cui Apple ha tolto i veli da pochissimo hanno qualche problema nell’andarsi a interfacciare con le automobili dei loro proprietari. È infatti notizia delle ultime ore quella già diffusa che il pad di ricarica wireless delle BMW può creare problemi sugli smartphone ed è sempre notizia recente quella che CarPlay non funziona come previsto per alcuni utenti che hanno comprato l’ultimo device mobile del colosso di Cupertino e la “colpa” pare essere dei cavi USB-C.

iPhone 15: CarPlay non funziona come deve

Andando più in dettaglio, molte auto, anche alcune più recenti, dispongono solo di porte USB-A e non USB-C, pertanto è necessario usare un cavo da USB-A a USB-C per collegare gli iPhone 15. Purtroppo pare però che non tutti i cavi utili allo scopo attualmente presenti sul mercato funzionino in maniera corretta in accoppiata ai nuovi smartphone della “mela morsicata” e alcuni che funzionano su alcuni veicoli potrebbero non funzionare su altri.

Le segnalazioni sono state fatte da diversi utenti. Provare una varietà di cavi, in particolare quelli di marchi noti e con supporto per il trasferimento dati, pare essere il sistema migliore per cercare di far funzionare come deve ‌CarPlay‌, ma è bene tenere presente che alcune persone non sono riuscite a far funzionare ‌iPhone 15‌ ‌e CarPlay‌ anche con adattatori e cavi a marchio Apple.

Sebbene il problema sia legato maggiormente ai cavi, quindi all’hardware, è probabile che Apple riesca a risolvere la cosa rilasciato un aggiornamento apposito durante le settimane a venire.