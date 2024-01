iPhone 16: attese poche novità per il design

Questo autunno, Apple lancerà sul mercato i nuovi iPhone 16. Dovranno quindi trascorrere ancora molti mesi, d’altronde la commercializzazione degli iPhone 15 è stata da poco avviata, ma in Rete circolano già numerose indiscrezioni riguardo i futuri smartphone della “mela morsicata”. A tal proposito, si ritiene che i cambiamenti in fatto di design siano davvero pochi.

iPhone 16: nessun cambiamento di rilievo per il design

Stano infatti a quanto da poco riferito dall’analista Ming-Chi Kuo, i modelli della gamma iPhone 16 non presenteranno cambiamenti significativi nel design.

Kuo ritiene altresì che è cosa assai improbabile che Apple offra funzionalità di intelligenza artificiale più complete sino al lancio di iPhone 17 nel 2025.

Considerando il fatto che l’analista è del parare che i design pieghevoli e le funzioni di intelligenza artificiale generativa sono due delle maggiori tendenze degli smartphone di fascia alta del momento, è probabile che le spedizioni di iPhone possano diminuire nel 2024 proprio a causa del fatto che il colosso di Cupertino non ha ancora proposto prodotti con tali caratteristiche.

L’unico notevole cambiamento atteso su iPhone 16 riguarda l’introduzione del tanto chiacchierato pulsante Capture per le azioni relative ai video, il quale dovrebbe rispondere alla pressione del tocco. Per fare un esempio concreto, gli utenti potrebbero usarlo per gestire lo zoom scorrendo verso sinistra e destra su di esso, per mettere a fuoco con una leggera pressione e per avviare una registrazione video effettuando una pressione maggiore.

Un altra leggera modifica dovrebbe poi essere quella relativa alle dimensioni dei display per i modelli Pro. Più precisamente, iPhone 16 Pro dovrebbe avere uno schermo da 6,3 pollici invece che da 6,1 pollici del modello corrispettivo attualmente in carica, mentre iPhone 16 Pro Max dovrebbe avere uno schermo da 6,9 pollici invece che da 6,7 pollici del corrispondente corrente.