iPhone 16: attese vendite da record grazie all'IA

Questo autunno, Apple presenterà la nuova gamma iPhone 16 e come ormi da trend degli ultimi tempi è altamente probabile che il fulcro di tutto sia l’AI. A tal riguardo, la società di investimento Wedbush sostiene che la cosa avrà un effetto particolarmente positivo sulle vendite della futura serie di smartphone della “mela morsicata”.

iPhone 16: l’intelligenza artificiale porterà a vendite da record

Andando più in dettaglio, in una recente nota, Wedbush ha aumentato nuovamente il proprio target price, portandolo da 250 dollari a 275 dollari. Questo rialzo si basa sulla prevista spinta di Apple verso l’intelligenza artificiale nella seconda metà del 2024.

Wedbush definisce le esclusive funzioni AI previste per iPhone 16 come l’inizio di una rinascita in ottica di forte crescita, il che darà il via a un ciclo di aggiornamenti massicci e attesi fino al 202. È altresì previsto un inversione di tendenza del rallentamento del mercato in Cina e giugno che dovrebbe essere l’ultimo trimestre con una crescita negativa, arrivando a una svolta positiva per il mese di settembre.

Nella nota viene altresì fatto presente che l’introduzione dell’IA da parte di Apple durante la WWDC di giugno prossimo, in occasione di cui saranno ufficialmente tolti i veli a iOS 18 e agli altri nuovi sistemi operativi dell’azienda, potrebbe essere uno degli eventi più importanti del decennio per il CEO dell’azienda Tim Cook. L’evento dovrebbe infatti gettare le basi per ciò che creerà un “superciclo” con iPhone 16, in un’epoca in cui, appunto, i consumatori puntano sempre più ad acquistare dispositivi con un focus sull’IA.