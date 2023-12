iPhone 16: i primi prototipi mostrano il design

Con il lancio di iPhone 15, avvenuto a settembre scorso, Apple ha apportato varie modifiche al design del suo smartphone, come l’implementazione di una cornice curva e il retro in vetro smerigliato e a quanto pare anche il futuro iPhone 16 si baserà su queste novità, con qualche modifica ai pulsanti e a layout della fotocamera.

iPhone 16: i primi progetti di pre-produzione

A suggerire lo scenario di cui sopra sono i primi progetti di pre-produzione, visibili nella galleria di seguito annessa, che sono trapelati in Rete nelle scorse ore e che sono stati diffusi dalla redazione di MacRumors. Consentono di farsi un’idea abbastanza precisa delle varianti e delle configurazioni hardware che il colosso di Cupertino ha considerato per il suo futuro smartphone.

L’iPhone in giallo presenta il primo design valutato da Apple con un pulsante azione, un pulsante del volume unificato e un bump della fotocamera in stile iPhone X‌. L’‌iPhone‌ in rosa ha un pulsante azione e pulsanti del volume meccanici separati, mentre l’‌iPhone‌ mezzanotte ha il pulsante azione più grande e il nuovo pulsante di acquisizione. L’‌iPhone‌ in nero è il design che si avvicina maggiormente a quello che potrebbe essere il modello finale.

Ciò che salta maggiormente all’occhio è una nuova disposizione della fotocamera. L’‌iPhone 16‌ avrà infatti delle telecamere posteriori allineate verticalmente, rendendo il dispositivo facilmente riconoscibile come l’ultimo modello. Inoltre‌, la posizione del flash è la stessa in entrambi i design, il che suggerisce che Apple non prevede di modificarla.

Il pulsante Azione viene ereditato in parte dall’‌iPhone 15 Pro‌ e la dimensione varia a seconda delle diverse configurazioni. Apple sta altresì sperimentando un nuovo pulsante sul lato destro dell’‌iPhone 16‌, un tasto di acquisizione capacitivo, sviluppato internamente con il nome in codice Project Nova e di cui si discute già da svariato tempo a questa parte.

Il colosso di Cupertino avrebbe altresì sviluppato una configurazione hardware alternativa che non presenta un pulsante di acquisizione, da sfruttare qualora dovessero verificarsi problemi hardware durante lo sviluppo del tasto di cui sopra.

La parte anteriore di iPhone 16‌, invece, non presenta modifiche evidenti e continua a proporre la Dynamic Island, con il modello base che dovrebbe presentare un display simile a quello del predecessore. Sulla parte inferiore, poi, continua a figurare la porta USB-C.