iPhone 16: modifiche interne per ridurre il surriscaldamento

A settembre, come da “tradizione” per Apple, dovrebbero essere tolti i veli ai nuovi iPhone 16, ma nel mentre si susseguono le indiscrezioni riguardo le caratteristiche dei dispositivi che andranno a costituire la rinnovata gamma di smartphone del gruppo. A tal riguardo, nel corso delle ultime ore sono emerse informazioni circa alcuni miglioramenti interni che dovrebbero permettere di ridurre il surriscaldamento.

iPhone 16: miglioramenti interni per ridurre il surriscaldamento

Andando più nello specifico, lo scorso anno, dopo il rilascio di iPhone 15 Pro e 15 Pro Max, svariati clienti hanno iniziato a riscontrare e lamentare un problema con il surriscaldamento dei dispositivi. Apple alla fine è riuscita ad ovviare con un aggiornamento di iOS 17, ma con i modelli di iPhone 16 che saranno rilasciati a breve potrebbe compiere un ulteriore passo in avanti.

Il The Information mette infatti al corrente di una fonte che ha riferito che i modelli di iPhone 16 saranno dotati di un foglio di grafite più grande all’interno dello chassis dei dispositivi, per riuscire a far fronte al potenziale surriscaldamento. La suddetta informazione va ad avvalorare le voci risalenti a novembre scorso che affermavano che per gli iPhone 16 l’azienda di Tim Cook avrebbe scelto di sfruttare un sistema di gestione termica migliorato.

Ovviamente occorre tenere presente che per quanto verosimile possano risultare i dettagli forniti, sino a quando non vi saranno conferme ufficiali da parte di Apple è tutto da prendere con le pinze, come si suol dire. Ad ogni modo, per saperne di più non dovrebbe essere necessario attendere ancora molto a lungo.