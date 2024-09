iPhone 16 venduti in Italia più lenti e meno sicuri, perché?

Da diversi anni i modelli di iPhone venduti negli USA si distinguono per due caratteristiche fondamentali: il supporto della tecnologia 5G mmWave ultraveloce e l’uso esclusivo della tecnologia eSIM. L’iPhone 16 continua questa tradizione, rendendo le versioni statunitensi più veloci e sicure rispetto agli iPhone venduti in Italia o in altri Paesi del mondo. Mentre il processore è lo stesso ovunque, è la connettività a fare la differenza.

iPhone 16 USA più veloce e sicuro

La tecnologia 5G mmWave rappresenta l’apice della velocità 5G, in grado di fornire velocità di download superiori a 1 Gbps, con il potenziale di raggiungere la strabiliante velocità di 3 Gbps. Tuttavia, la tecnologia mmWave presenta uno svantaggio significativo: i suoi segnali possono percorrere solo brevi distanze e faticano a penetrare negli edifici. Questa limitazione fa sì che la copertura mmWave sia generalmente limitata alle aree urbane ad alta densità.

I modelli statunitensi di iPhone 16 (A3081, A3082, A3083 e A3084 rispettivamente per le versioni standard, Plus, Pro e Pro Max) sono gli unici al mondo a supportare la tecnologia mmWave. Sebbene trovare un servizio mmWave possa essere come cercare un ago in un pagliaio se non si vive in una delle principali città statunitensi, quando ci si riesce a connettere, le velocità sono impareggiabili.

La seconda caratteristica unica dei modelli statunitensi di iPhone 16 è la mancanza di un cassetto fisico per la scheda SIM. Invece di avere il tradizionale slot per le SIM, questi dispositivi si affidano interamente alla tecnologia eSIM. Il passaggio ai dispositivi eSIM è iniziato con l’iPhone 14 negli Stati Uniti, ma Apple non ha ancora esteso questo approccio al resto del mondo.

Solo iPhone USA hanno eSIM

Il passaggio a dispositivi solo eSIM offre una serie di vantaggi, non da ultimo in termini di sicurezza. Senza una scheda SIM fisica che può essere rimossa e inserita in un altro dispositivo, è molto più difficile per i ladri accedere all’account del cellulare. Questo ulteriore livello di protezione è particolarmente importante per salvaguardare informazioni sensibili come i codici di autenticazione a due fattori, che spesso vengono inviati via SMS.

Tuttavia, l’adozione della tecnologia eSIM è stata più lenta in molti paesi al di fuori degli Stati Uniti. Molti operatori internazionali non supportano ancora le eSIM, motivo per cui Apple continua a includere lo slot porta SIM fisiche nei modelli di iPhone venduti in altri Paesi. Resta ora da vedere se Apple riuscirà a unificare l’esperienza utente sulla prossima generazione.