iPhone 16e ha un problema con l'audio Bluetooth

Dopo tante indiscrezioni e dopo tanta attesa, il nuovo iPhone 16e di Apple è stato da poco immesso sul mercato. Si tratta di un dispositivo interessante sotto molteplici punti di vista, in special modo per la presenza del modem C1 proprietario, ma a quanto pare i problemi non mancano. Gli utenti, infatti, riferiscono che stanno riscontrando alcune difficolta con l’audio Bluetooth.

iPhone 16e: problemi con gli altoparlanti Bluetooth

Andando maggiormente in dettaglio, numerosi utenti riferiscono su Apple Support Community, Reddit e X che l’audio trasmesso in streaming da un iPhone 16e a un altoparlante Bluetooth balbetta o si interrompe periodicamente, rendendo l’esperienza d’ascolto altamente frustrante e del tutto inaccettabile.

Al momento, non è chiaro quanto sia effettivamente diffuso il problema e neppure se si tratti di una difficoltà di tipo software o, nella peggiore delle ipotesi, di natura hardware.

Un utente interessato ha detto che il problema persiste anche dopo l’aggiornamento del suo iPhone 16e a iOS 18.3.2, che è stato rilasciato all’inizio di questa settimana. Altri utenti coinvolti, invece, hanno affermato che il problema sembra presentarsi esclusivamente quando lo smartphone è collegato a più accessori Bluetooth contemporaneamente.

Considerando che alcuni degli utenti che si stano ritrovano a dover far fronte a questa situazione hanno contattato il supporto di Apple per ricevere delucidazioni, la speranza è quella che l’azienda sia già a conoscenza di tutto e, nel caso in cui coinvolga solo il lato software, stia lavorando a una soluzione, che dovrebbe arrivare con una futura, si spera non troppo, versione di iOS.