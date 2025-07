iPhone 17 Air: la batteria avrà una capacità limitata

Come qualcuno aveva già sospettato, la capacità della batteria del tanto chiacchierato e atteso iPhone 17 Air di Apple non sarà particolarmente entusiasmante. Stando infatti a un recente post condiviso dall’account Instant Digital sul social network Weibo, solitamente considerando piuttosto attendibile, sarà inferiore ai 3.000 mAh.

iPhone 17 Air: batteria inferiore ai 3.000 mAh

Il motivo è quasi certamente da ricercare nello spessore estremamente ridotto del dispositivo, che corre voce possa essere pari a 5,5 mm e che non consente, appunto, l’adozione di batterie di dimensioni maggiori e, dunque, di capacità superiore.

La buon notizia è tuttavia quella che grazie alla nuova modalità Adaptive Power di iOS 26 iPhone 17 Air dovrebbe poter raggiungere senza particolari difficoltà un’autonomia di un giorno intero.

Alcune settimane fa, Wayne Ma di The Information aveva già preannunciato la cosa, aggiungendo altresì che nei test interni Apple ha stabilito che la percentuale di utenti che saranno in grado di utilizzare lo smartphone per un giorno intero senza dover ricaricare il dispositivo sarà compresa tra il 60% e il 70%. Per altri modelli di iPhone, la metrica è apparentemente tra l’80% e il 90%.

Per far fronte a questa situazione, il colosso di Cupertino starebbe progettando di rilasciare una custodia con batteria integrata come accessorio opzionale per iPhone 17 Air, in grado non solo di progettare il dispositivo, ma anche soprattuto di fornire autonomia extra, qualora necessario. Da tenere presente che l’ultimo battery case è stato rilasciato dalla “mela morsicata”per la gamma iPhone 11, a cui è seguita la produzione della batteria MagSafe per iPhone 12 e successivi. Un