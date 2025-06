iPhone 17 Air: scovate le prime tracce in iOS 26

Il fatto che Apple abbia intenzione di lanciare sul mercato un iPhone ultra-sottile, sulla falsariga di quanto fatto da Samsun con il suo Galaxy S25 Edge, è ormai cosa vociferata da tempo. A più riprese, infatti, sono emerse indiscrezioni riguardanti un presunto iPhone 17 Air. Ad avvalorare questa tesi, però, vi è un importante indizio individuato nelle scorse ore nella seconda beta di iOS 26 rilasciata agli sviluppatori.

iPhone 17 Air: scoperta la risoluzione nella beta di iOS 26

Andando più nello specifico, analizzando la più recente beta del nuovo sistema operativo per iPhone è stata scoperta la risoluzione del display del tanto chiacchierato iPhone 17 Air.

Nel codice della beta è presente una nuova versione dell’iconico sfondo Clownfish, quello che il colosso di Cupertino aveva usato per il primo iPhone nel 2007 e che era stato rimasterizzato nel 2022 con iOS 16. Questa volta, però, la novità non riguarda la grafica in sé, ma il formato dell’immagine.

Il nuovo sfondo è infatti disponibile nella risoluzione 420 x 912 punti, corrispondenti a 1260 x 2736 pixel in modalità Retina 3x. Questa dimensione non si è mai vista prima su nessun dispositivo attualmente disponibile e va a collocarsi esattamente a metà strada tra quella di iPhone 16 Pro e quella di iPhone 16 Pro Max. Si tratterebbe, insomma, della prima prova concreta dell’arrivo di un “melafonino” ultra-sottile.

Da tenere presente che lo scorso, il noto analista Ming-Chi Kuo ha suggerito che l’iPhone 17 Air sarebbe stato dotato di un display da 6,6 pollici con una risoluzione di circa 1260 x 2740, che molto è vicina a quella trovata nella beta.