 iPhone 17 Air: sottile, costoso e forse deludente
L'iPhone 17 Air sarà il modello più sottile di Apple, ma con batteria ridotta e fotocamera singola. Ecco perché potrebbe non valere la spesa.
Apple è pronta a svelare la gamma iPhone 17 il 9 settembre. L’evento si svolgerà nello Steve Jobs Theater di Apple Park. I curiosi potranno seguire la diretta live sul sito dell’azienda di Cupertino, YouTube e app Apple TV.

Tra i protagonisti dell’evento, naturalmente, ci sarà anche l’iPhone 17 Air, il modello più sottile mai realizzato. Un dispositivo che punta tutto su leggerezza e portabilità, ma che, sotto la scocca, potrebbe deludere le aspettative… Secondo Mark Gurman, il debutto dell’iPhone con lo spessore più sottile di sempre (circa 6 mm), ricorda molto quello del primo MacBook Air nel 2008, rivoluzionario nel design, ma limitato nelle prestazioni.

Perché l’iPhone 17 Air potrebbe non valere la spesa

L’iPhone 17 Air sarà più sottile, sì, ma a scapito di alcune caratteristiche fondamentali. Per la serie, non si può avere tutto nella vita. Batteria più piccola e addio alla doppia fotocamera posteriore. Il prezzo della “magrezza”: meno ore di utilizzo e meno opzioni per le foto. Un compromesso che non tutti accetteranno di buon grado.

L’iPhone 17 Air partirà da 1.099 dollari per 256 GB. Si piazza tra l’iPhone 17 base (799 dollari) e il Pro (1.199 dollari), ma paradossalmente ha specifiche peggiori del modello più economico. L’iPhone 17 standard costa 300 dollari in meno ma ha batteria più grande e fotocamera migliore. Apple dovrà fare i salti mortali per convincere la gente a pagare di più per avere di meno.

Un assaggio del futuro, ma non ancora maturo

L’iPhone 17 Air potrebbe essere l’inizio di una nuova stirpe di iPhone sottilissimi. Proprio come il primo MacBook Air, però, potrebbe essere più spettacolo che sostanza. Chi cerca un dispositivo equilibrato, forse dovrebbe resistere alla tentazione e aspettare le versioni più mature.

Fonte: Neowin

Pubblicato il 8 set 2025

8 set 2025
