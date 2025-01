iPhone 17, Apple sceglie Samsung per il sensore della fotocamera?

Apple e Sony si conoscono da tempo. Il produttore californiano ha riconosciuto subito l’appeal della fotografia su mobile e le possibilità offerte dai social network per la condivisione delle foto, ed era logico che si rivolgesse alla controparte giapponese per i suoi sensori fotografici.

Dal 2011, con l’uscita dell’iPhone 4S, il matrimonio tra Apple e Sony è stato felice e le aziende sono ancora oggi partner, con la recente uscita dell’iPhone 16 e dell’iPhone 16 Pro. Tuttavia, se queste nuove informazioni sono attendibili, il divorzio tra le due aziende potrebbe essere imminente.

Apple potrebbe scegliere Samsung per il sensore della fotocamera iPhone 17

Secondo Jukanlosreve, un leaker di X sempre aggiornato sulle novità di Samsung, Apple potrebbe abbandonare i sensori fotografici di Sony per quelli della rivale coreana. Non è la prima volta che Apple e Samsung, pur essendo rivali sul mercato degli smartphone, raggiungono un accordo per la fornitura di componenti come la RAM o gli schermi.

Exclusive: Samsung is currently developing a “3-layer stacked” image sensor in a PD-TR-Logic configuration for Apple. This sensor is more advanced than Sony’s existing Exmor RS, and I believe it cannot be ruled out as a potential candidate for the main sensor. Samsung is… — Jukanlosreve (@Jukanlosreve) January 1, 2025

In particolare, i team di Apple sarebbero interessati a un nuovo sensore fotografico con tre strati distinti in configurazione PD-TR-Logic. In altre parole, tre chip saranno impilati uno sull’altro, consentendo un flusso di informazioni più rapido dopo lo scatto.

Un cambio di fornitore per l’iPhone 18 Pro nel 2026

I vantaggi di questo nuovo sensore sarebbero molteplici. In particolare, consentirebbe di scattare foto più rapidamente, un criterio cruciale per la fotografia su mobile, che richiede un elevato livello di reattività. Il sensore Samsung sarebbe quindi la scelta più ovvia per diventare il sensore principale di un futuro iPhone, che rimane il più completo e il più utilizzato dai possessori di smartphone Apple.

Quando arriverà il nuovo sensore fotografico di Samsung

Secondo questa indiscrezione, le prestazioni del sensore Samsung supererebbero quelle della gamma Exmor RS di Sony, ancora utilizzata nell’iPhone 16 Pro. Tuttavia, se la partnership andrà avanti, dovremo pazientare prima di poter usare questo nuovo componente. I lavori sulla gamma iPhone 17 sono probabilmente già in fase avanzata e non è previsto che Apple cambi marchio quest’anno. Sarebbe quindi l’iPhone 18 Pro a beneficiarne per primo, quando verrà rilasciato nell’autunno del 2026.