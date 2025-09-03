iPhone 17: ci sono buone notizie per i prezzi

Il prossimo 9 settembre Apple toglierà finalmente i veli alla sua nuova gamma di smartphone: gli iPhone 17. A tal riguardo, nei mesi scorsi si è parlato più volte di un aumento dei prezzi, in special modo a causa dei costi sostenuti dall’azienda per le nuove tecnologie integrate, ma un nuovo report di JPMorgan fa comunque ben sperare.

iPhone 17: prezzi non troppo diversi dalla gamma attuale

Secondo la nota di ricerca condivisa con gli investitori, i prezzi della nuova serie di “melafonini” non dovrebbero essere eccessivamente differenti da quelli degli iPhone 16.

Ecco, dunque, le stime più aggiornate.

iPhone 17 : 799 dollari (nessun aumento)

: 799 dollari (nessun aumento) iPhone 17 Air : tra 899 dollari e 949 dollari (nessun aumento o al massimo di 50 dollari)

: tra 899 dollari e 949 dollari (nessun aumento o al massimo di 50 dollari) iPhone 17 Pro : 1.099 dollari (100 dollari in più, ma con memoria base raddoppiata)

: 1.099 dollari (100 dollari in più, ma con memoria base raddoppiata) iPhone 17 Pro Max: 1.199 dollari (nessun aumento)

In sintesi, l’unico modello che vedrà un leggero incremento del prezzo sarà il 17 Pro, ma considerando che dovrebbe partire direttamente con un taglio di memoria pari a 256 GB e che dovrebbe essere eliminato quello da 128 GB che è invece attualmente proposto, probabilmente perché poco popolare tra gli utenti, la nuova cifra riflette lo stesso livello della generazione precedente, ma con il doppio dello spazio di archiviazione.

In merito al tanto chiacchierato e atteso modello 17 Air, l’inedito device super-sottile che che dovrebbe andare a sostituire il Plus, il prezzo potrebbe partire da 899 dollari, ma JPMorgan non esclude che si possa arrivare a una cifra pari a 949 dollari, giustificata dal form factor del tutto inedito e dall’intento del colosso di Cupertino di differenziare ulteriormente la soluzione in questione rispetto alle altre.