iPhone 17 e 17 Pro: svelato perché non hanno il modem C1X

Apple ha fatto molti progressi nella produzione di chip per i suoi smartphone. Basti pensare ai più recenti processori A19 e A19 Pro, al nuovo chip wireless N1 e al suo modem C1X 5G di nuova generazione. Si tratta di soluzioni altamente performanti e senza dubbio alcuno degne di nota. Ciò detto… perché mai allora l’azienda non ha implementato l’appena menzionato C1X pure su iPhone 17, 17 Pro e 17 Pro Max? A rispondere ci ha pensato la stessa “mela morsicata”.

iPhone 17 e 17 Pro non hanno il modem C1X

Quest’anno Apple ha realizzato non uno, ma due nuovissimi modem. Dopo anni di sviluppo, il primo modem 5G di Apple, il C1, è stato lanciato all’inizio di quest’anno con iPhone 16e e adesso il suo successore, il C1X, è disponibile all’interno di iPhone Air. Questi modem sono capaci di offrire grandi prestazioni, ma sono inclusi soltanto in due modelli di smartphone del colosso di Cupertino, mentre gli altri continuano a sfruttare modem Qualcomm di terze parti.

In un’intervista con la CNBC dopo la presentazione degli iPhone 17 ad Apple è stato chiesto il perché di tutto ciò. Arun Mathias, VP di tecnologie software wireless ed ecosistemi di Apple, ha risposto come segue: “Beh, eravamo davvero concentrati su ciò di cui avevamo bisogno per iPhone Air. Abbiamo ottimi prodotti anche con iPhone 17 e iPhone 17 Pro. E nel tempo, vedremo le soluzioni cellulari Apple in più prodotti”.

Mathias ha chiaramente fatto forza sulla linea aziendale sottolineando che iPhone 17 e 17 Pro sono a loro volta ottimi prodotti, ma asserendo che con il passare del tempo sarà possibile vedere soluzioni proprietarie per la connettività cellulare in più prodotti ha anche accennato al fatto che la gamma iPhone 18 del prossimo anno implementerà i modem costruiti da Apple in modo ancora più prominente.

Apple ha quindi volutamente concentrato le sue risorse su iPhone Air quest’anno, ma per il futuro ci sono grandi piani per il resto della gamma.