iPhone 17: è stato avviato lo sviluppo in India

Apple ha compiuto un nuovo importante passo nella sua strategia di produzione a livello globale. Sulla falsariga di quanto anticipato mesi addietro e stando a quanto riferito nelle score ore dal The Information, sarebbero cominciate le prime fasi di sviluppo del modello base di iPhone 17 presso uno stabilimento Foxconn di Bengaluru, in India.

iPhone 17: avviate le prime fasi di sviluppo in India

La notizia è di particolare rilievo perché non solo segna l’avvio della lavorazione concreta del prossimo modello di “melafonino”, ma anche perché rappresenta un traguardo per gli sforzi di Apple di ridurre la dipendenza dalla produzione cinese.

Andando più in dettaglio, il modello base di iPhone 17 avrebbe già superato le prime fasi di sviluppo presso il sito indiano di Foxconn, con Apple intenta a vagliare l’efficacia della produzione locale in fatto di qualità e precisione. L’azienda spera di avvicinare le attività di sviluppo alle sedi di assemblaggio finale, con l’intento di abbattere i costi operativi e ottimizzare la supply chain.

Questa fase di testing iniziale è necessaria per poter verificare il fatto che gli ingegneri in India siano effettivamente in grado di produrre prototipi di iPhone all’altezza degli standard di qualità fissati dall’azienda. In futuro questo potrebbe consentire al gruppo capitanato da Tim Cook di sviluppare nuovi modelli di iPhone in tempi minori e con costi ridotti.

Al momento, non sono disponibili altre informazioni e il The Information non ha rivelato quelle che dovrebbero essere le specifiche tecniche del successore dell’attuale smartphone a marchio Apple, ma come di consueto in questi casi Sara sicuramente possibile saperne di più nei mesi a venire.