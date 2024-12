iPhone 17 Pro più impressionante grazie a nuova tecnologia

Le voci di corridoio su iPhone 17 Pro si fanno sempre più interessanti. Apple sembra intenzionata a stupirci con una serie di aggiornamenti significativi rispetto all’attuale gamma iPhone 16. Si parla di un display completamente nuovo!

iPhone 17 Pro: addio LTPO, benvenuto Low-Dielectric TEE

Secondo l’insider Jukanlosreve, Apple potrebbe dire addio ai pannelli LTPO (Low-Temperature Polycrystalline Oxide) per abbracciare una tecnologia display innovativa chiamata Low-Dielectric TEE. Ma cosa significa in parole semplici? In pratica, questo nuovo pannello promette di migliorare l’efficienza della batteria, massimizzare la durabilità del display e potenziare le prestazioni complessive rispetto alle tecnologie attuali. Insomma, un bel passo avanti!

Ma le sorprese non finiscono qui. Si vocifera che iPhone 17 Pro e Pro Max avranno una Dynamic Island più piccola, ben 12GB di RAM, una fotocamera selfie da 24MP e il potentissimo chip A19 Pro a 3nm. Un vero e proprio concentrato di tecnologia che farà gola a molti utenti in cerca di un upgrade.

Secondo l’analista Ming-Chi Kuo, Apple starebbe lavorando a chip Wi-Fi e Bluetooth progettati internamente per la serie iPhone 17 del 2025. Per realizzarli, si affiderebbe al fidato partner taiwanese TSMC e al suo processo produttivo N7.

Titanio confermato, iPhone SE 4 in arrivo

Altre indiscrezioni suggeriscono che Apple continuerà a utilizzare il titanio per il telaio di iPhone 17 Pro e Pro Max, senza tornare all’alluminio. E per chi aspetta con ansia l’iPhone SE 4, pare che il suo debutto sia previsto per marzo 2025. Insomma, ce n’è per tutti i gusti!