iPhone 17 Pro Max: più spessore, più autonomia

Stando a quanto emerso nel corso delle ultime ore, il futuro iPhone 17 Pro Max che Apple lancerà sul mercato questo autunno presenterà uno spessore maggiore rispetto al modello attualmente in carica, il che andrebbe a comportare dei vantaggi in termini di autonomia.

iPhone 17 Pro Max: spessore maggiore, batteria più grande

A rendere nota l’informazione è stato, nelle scorse ore, il leaker cinese Ice Universe, generalmente ritenuto piuttosto affidabile. Andando maggiormente in dettaglio, a suo dire, il colosso di Cupertino avrebbe aumentato lo spessore dell’iPhone 17 Pro Max a 8,725 mm, mentre l’iPhone 16 Pro Max ha uno spessore di 8,25 mm, il che rappresenterete una differenza di 0,475 mm.

L’aumento dovrebbe stare a significare che Apple ha deciso di sfruttare una batteria più grande. Considerando che fino ad ora non sono circolate voci riguardo un aumento della durata della batteria o un cambiamento di dimensioni, qualora le informazioni di Ice Universe dovessero rivelarsi accurate, questo sarebbe un nuovo sviluppo.

A parte la profondità, il telaio del dispositivo dovrebbe restare invariato. Si dice altresì che i prossimi smartphone premium della “mela moriscata” presenteranno un telaio in alluminio, diversamente dagli iPhone 15 Pro e gli iPhone 16 Pro hanno un telaio in titanio. Il retro dei device avrà presumibilmente anche un nuovo design in parte in alluminio e in parte in vetro.

Unitamente a ciò, Ice Universe ha affermato che l’iPhone 17 Pro Max e il nuovissimo iPhone 17 Air ultrasottile di Apple di cui si discute ormai da diverso tempo a questa parte condivideranno dimensioni identiche, eccezion fatta per lo spessore.