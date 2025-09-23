iPhone 17 Pro Max: un test svela la potenza della ricarica rapida

Quanto è effettivamente potente la velocità di ricarica USB-C del nuovo iPhone 17 Pro Max? A rispondere ci ha pensato il portale ChargerLAB, eseguendo un vero e proprio test pratico, come visibile nel video dopo il salto, adoperando vari caricabatterie Apple da 18 W a 140 W.

iPhone 17 Pro Max: velocità di ricarica di picco di circa 36 W

Dal test condotto è emerso che il dispositivo ha raggiunto una velocità di ricarica di picco di circa 36 W con il Dynamic Power Adapter da 40 W con 60 W Max che è stato lanciato da Apple in concomitanza dell’arrivo dei suoi nuovi smartphone, utilizzando l’adattatore di alimentazione USB-C da 61 W, l’adattatore di alimentazione USB-C da 67 W, l’alimentatore USB-C da 70 W, l’alimentatore USB-C da 96 W e l’adattatore di alimentazione USB-C da 140 W.

Per fare un paragone, iPhone 16 Pro Max può raggiungere una velocità di ricarica di picco di circa 30 W, pertanto iPhone 17 Pro Max è in grado di caricarsi un po’ più velocemente.

Da notare che iPhone 17 Pro più piccolo può a sua volta probabilmente raggiungere lo stesso picco di 36 W, ma al momento non è stato ancora condotto alcun test specifico da parte di terzi, per cui non vi sono certezze a tal riguardo.

È bene precisare che il colosso di Cupertino afferma che i suoi nuovi smartphone possono essere caricati fino al 50% in 20 minuti con un caricabatterie compatibile, mentre iPhone 16, 16 Pro e 16 Pro Max possono essere caricati fino al 50% in 30 minuti con un caricabatterie compatibile. Si tratta pertanto di una riduzione significativa, che segna senza dubbio alcuno un passo in avanti.