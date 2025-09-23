 iPhone 17 Pro Max: un test svela la potenza della ricarica rapida
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

iPhone 17 Pro Max: un test svela la potenza della ricarica rapida

Il portale ChargerLAB ha voluto testare quanto è effettivamente potente la velocità di ricarica USB-C del nuovo iPhone 17 Pro Max di Apple.
iPhone 17 Pro Max: un test svela la potenza della ricarica rapida
Tecnologia Mobile
Il portale ChargerLAB ha voluto testare quanto è effettivamente potente la velocità di ricarica USB-C del nuovo iPhone 17 Pro Max di Apple.
Unsplash

Quanto è effettivamente potente la velocità di ricarica USB-C del nuovo iPhone 17 Pro Max? A rispondere ci ha pensato il portale ChargerLAB, eseguendo un vero e proprio test pratico, come visibile nel video dopo il salto, adoperando vari caricabatterie Apple da 18 W a 140 W.

iPhone 17 Pro Max: velocità di ricarica di picco di circa 36 W

Dal test condotto è emerso che il dispositivo ha raggiunto una velocità di ricarica di picco di circa 36 W con il Dynamic Power Adapter da 40 W con 60 W Max che è stato lanciato da Apple in concomitanza dell’arrivo dei suoi nuovi smartphone, utilizzando l’adattatore di alimentazione USB-C da 61 W, l’adattatore di alimentazione USB-C da 67 W, l’alimentatore USB-C da 70 W, l’alimentatore USB-C da 96 W e l’adattatore di alimentazione USB-C da 140 W.

Per fare un paragone, iPhone 16 Pro Max può raggiungere una velocità di ricarica di picco di circa 30 W, pertanto iPhone 17 Pro Max è in grado di caricarsi un po’ più velocemente.

Da notare che iPhone 17 Pro più piccolo può a sua volta probabilmente raggiungere lo stesso picco di 36 W, ma al momento non è stato ancora condotto alcun test specifico da parte di terzi, per cui non vi sono certezze a tal riguardo.

È bene precisare che il colosso di Cupertino afferma che i suoi nuovi smartphone possono essere caricati fino al 50% in 20 minuti con un caricabatterie compatibile, mentre iPhone 16, 16 Pro e 16 Pro Max possono essere caricati fino al 50% in 30 minuti con un caricabatterie compatibile. Si tratta pertanto di una riduzione significativa, che segna senza dubbio alcuno un passo in avanti.

Pubblicato il 23 set 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

iPhone 17: problemi con la connettività Wi-Fi

iPhone 17: problemi con la connettività Wi-Fi
Apple iPad 10 a soli 305€: il best price di eBay colpisce ancora

Apple iPad 10 a soli 305€: il best price di eBay colpisce ancora
Samsung Galaxy S26: codec per video pro come su iPhone

Samsung Galaxy S26: codec per video pro come su iPhone
iPhone 17: domanda oltre le attese per il modello base

iPhone 17: domanda oltre le attese per il modello base
iPhone 17: problemi con la connettività Wi-Fi

iPhone 17: problemi con la connettività Wi-Fi
Apple iPad 10 a soli 305€: il best price di eBay colpisce ancora

Apple iPad 10 a soli 305€: il best price di eBay colpisce ancora
Samsung Galaxy S26: codec per video pro come su iPhone

Samsung Galaxy S26: codec per video pro come su iPhone
iPhone 17: domanda oltre le attese per il modello base

iPhone 17: domanda oltre le attese per il modello base
Martina Oliva
Pubblicato il
23 set 2025
Link copiato negli appunti