iPhone 17: tutti i modelli con fotocamera selfie da 24 MP

Tutti e quattro i futuri modelli di iPhone 17 che Apple lancerà sul mercato entro la fine dell’anno corrente saranno dotati di una fotocamera frontale da 24 MP. A comunicare la cosa è stato, nelle scorse ore, l’analista Jeff Pu, in una nota di ricerca per la società di investimento GF Securities.

iPhone 17: fotocamera frontale da 24 MP su tutta la gamma

Andando maggiormente in dettaglio, il rinomato analista ha condiviso un grafico in cui ha ribadito che iPhone 17, 17 Air, 17 Pro e 17 Pro Max saranno dotati di una fotocamera selfie potenziata rispetto a quanto attualmente proposto, da 24 MP, appunto. Per contesto, tutti e quattro i modelli di iPhone 16 attualmente in commercio sono dotati di una fotocamera frontale da 12 MP.

Da notare che anche un altro analista, Ming-Chi Kuo, aveva già riferito a gennaio scorso che almeno un modello della gamma iPhone 17 della “mela morsicata”sarebbe stato dotato di una fotocamera frontale da 24 MP, pertanto si tratta di un aggiornamento vociferato da più fonti. Kuo aveva asserito che la cosa andrà a migliorare significativamente la qualità dell’immagine finale.

Con una risoluzione più alta di 24 MP, le foto possono mantenere la loro qualità anche se ritagliate in misura maggiore, fornendo più flessibilità nella post-elaborazione.

Pu ha ribadito anche altre voci su iPhone 17, tra cui un aumento di 12 GB di RAM e una fotocamera teleobiettivo da 48 megapixel per le varianti Pro e Pro Max. Si aspetta inoltre che i chip A19 e A19 Pro utilizzino il nuovo processo 3nm di terza generazione di TSMC, noto come N3P.