iPhone 17e dietro l'angolo, per sfidare Pixel 10a

Apple non sembra avere alcuna intenzione di lasciare campo aperto a Google nel territorio degli smartphone mid-range: iPhone 17e potrebbe arrivare già entro le prossime due settimane. Il portale tedesco Macwelt ipotizza un annuncio ufficiale per il 19 febbraio. Guarda caso, è il giorno successivo a quello per cui è già stata confermata la presentazione del Pixel 10a.

Tutto quello che sappiamo su iPhone 17e

La fonte è rimasta anonima, come sempre accade in queste situazioni. Proviene dall’ambito legato alla produzione di case e accessori, un mercato che per ovvie ragioni si deve muovere in anticipo, facendosi trovare pronto al lancio dei dispositivi. In questo caso, si prospetta un’uscita entro fine febbraio. L’unico dettaglio che non torna è il giorno della settimana: giovedì. Tradizionalmente, la mela morsicata svela i suoi nuovi prodotti tra lunedì, martedì e mercoledì.

A livello di specifiche tecniche, iPhone 17e dovrebbe includere il chip A19, il modem C1X progettato internamente e il modulo N1 (altra componente Made in Cupertino) per la connettività wireless. Non è da escludere nemmeno la presenza della tecnologia Ultra Wideband (assente sul 16e) considerando il recente lancio di AirTag 2.

Non sono attese grandi novità sul fronte del design, mentre sembra poter arrivare il supporto alla ricarica senza fili tramite Magsafe fino a 25 W. Sono previsti ancora il notch nella parte superiore del display e una singola fotocamera posteriore.

Per quanto riguarda il comparto software, le funzionalità del sistema operativo iOS saranno arricchite dall’AI di Apple Intelligence e, quando diventerà disponibile, dalla nuova incarnazione di Siri che farà leva anche sui modelli Gemini di Google.

Infine, il prezzo. Il modello 16e è stato presentato un anno fa (proprio il 19 febbraio) e proposto a 729 euro nella versione base con memoria da 128 GB. Anche su questo fronte non dovrebbero esserci sorprese, sicuramente costerà meno del 17 più economico venduto a 979 euro.