iPhone 18 Pro Max peserà 243 grammi, un mattone...

L’iPhone 17 è in giro da pochi mesi e già si parla del suo successore. Questa volta le indiscrezioni riguardano l’iPhone 18 Pro Max, e la notizia è che potrebbe essere l’iPhone più pesante mai prodotto da Apple. Dovrebbe superare i 240 grammi… che è più o meno come un bel pezzo di parmigiano reggiano!

iPhone 18 Pro Max: il telefono più pesante nella storia di Apple?

Secondo il leaker cinese Instant Digital, l’iPhone 18 Pro Max peserà circa 243 grammi. Per capirci: sarebbe 10 grammi in più rispetto all’iPhone 17 Pro Max, che già non era esattamente un peso piuma. Se il rumor si rivelasse vero, l’iPhone 18 Pro Max batterebbe di circa 3 grammi l’iPhone 14 Pro Max, che finora deteneva il record, quanto a peso, nella famiglia iPhone.

Secondo il leaker cinese, il dispositivo sarà leggermente più spesso del predecessore, il che suggerisce modifiche hardware interne. E non è difficile immaginare di cosa si tratta.

Come si posiziona rispetto alla concorrenza

Facciamo un confronto con altri telefoni top di gamma per capire quanto sia effettivamente pesante l’iPhone 18 Pro Max:

Samsung Galaxy S25 Ultra : 218 grammi;

: 218 grammi; Google Pixel 10 Pro XL : 232 grammi;

: 232 grammi; Xiaomi 17 Pro Max: 219 grammi.

Insomma, l’iPhone 18 Pro Max è il più “in carne” del gruppo. Se si mette in tasca, probabilmente si sentirà la differenza. E se cade sul piede, beh, meglio avere le scarpe…

Il paradosso dell’iPhone Air

La cosa curiosa è che quest’anno Apple ha lanciato l’iPhone Air, il telefono ultrasottile che doveva essere il futuro del design minimalista. Eppure, mentre spinge l’Air, sembra che stia preparando un iPhone 18 Pro Max che va nella direzione opposta. La spiegazione più probabile? La batteria più grande.

I rapporti recenti suggeriscono che le vendite dell’iPhone Air sono in calo nei mercati internazionali. La maggior parte dei clienti sta scegliendo le varianti base o Pro dell’iPhone 17, ignorando bellamente il modello ultrasottile. Alcuni rapporti addirittura parlano di un possibile ritardo per l’iPhone Air 2 a causa della scarsa domanda.

Forse Apple ha capito che rendere un dispositivo più sottile e leggero non è più un punto di forza come una volta. La gente vuole batterie che durano, non telefoni ultra slim. E se per avere un giorno intero di autonomia bisogna aggiungere qualche grammo, beh, evidentemente i clienti sono disposti a sacrificare un po’ di leggerezza.

Appuntamento a settembre 2026

L’iPhone 18 Pro Max dovrebbe arrivare a settembre 2026, quindi c’è ancora tempo perché questi rumor si rivelino fondati o si sgonfino come bolle di sapone. Ma se Instant Digital ci ha visto giusto, prepariamoci a un iPhone che pesa quanto un piccolo libro tascabile. Almeno la batteria dovrebbe durare abbastanza da giustificare il peso extra. O almeno si spera.