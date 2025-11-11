iPhone Air 2, Apple ferma tutto: cancellato o solo rinviato?

iPhone Air 2 non sarebbe più nei piani di Apple, almeno non per il breve periodo. Non ci sono conferme ufficiali, dunque utilizzare il condizionale è d’obbligo, ma stando a quanto rivelato dalla redazione del sito The Information, la mela morsicata avrebbe messo quasi in standby la produzione del suo prossimo smartphone supersottile. Si parla di una comunicazione rivolta a ingegneri e fornitori in cui non è stabilita alcuna nuova data per il lancio.

Apple ha messo in standby iPhone Air 2

Tre fonti diverse, tutte coinvolte nel progetto, hanno riferito alla testata che il motivo è da ricercare nelle vendite al di sotto delle aspettative fatte registrare dal primo modello, presentato a inizio settembre insieme alla gamma iPhone 17. Il mercato non l’ha accolto a braccia aperte come sperato dal gruppo di Cupertino.

Il nuovo iPhone Air 2 avrebbe dovuto esordire in concomitanza con gli iPhone 18 (la linea includerà il modello pieghevole Fold), nella seconda metà del 2026, portando con sé miglioramenti come uno spessore ulteriormente ridotto e una batteria dalla capacità più elevata, insieme alla camera di vapore per la dissipazione del calore e una seconda fotocamera posteriore. Sarebbero rimasti al lavoro sul dispositivo solo alcuni ingegneri.

Le linee produttive allestite da Foxconn sarebbero già state ridotte, lasciandone attiva solo una e mezza e pianificando un’interruzione definitiva entro fine novembre. Un altro partner, Luxshare, avrebbe interrotto il suo impegno in ottobre.

Se le voci di corridoio dovessero trovare conferma, ecco come andrebbe a configurarsi la nuova roadmap di Apple relativa agli smartphone di prossima generazione.

iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max e iPhone Fold nell’autunno 2026;

iPhone 18 e iPhone 18e nella primavera 2027.

Un’altra ipotesi è quella che punta a un restyling che si è reso necessario in corso d’opera per iPhone Air 2. In questo caso, non si tratterebbe di una cancellazione, ma di un rinvio, facendo rientrare il lanci del dispositivo nella seconda finestra temporale elencata qui sopra.