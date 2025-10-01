 iPhone Air: velocità di ricarica USB-C in test
ChargerLAB ha provveduto a testare l'effettiva velocità di ricarica USB-C del nuovo iPhone Air con una varietà di caricabatterie Apple.
ChargerLAB ha provveduto a testare l'effettiva velocità di ricarica USB-C del nuovo iPhone Air con una varietà di caricabatterie Apple.

Quali sono le effettive performance di ricarica del nuovo iPhone Air? A rispondere ci ha ha pensato ChargerLAB che, come già atto con iPhone 17 e 17 Pro Max ha testato la velocità di ricarica USB-C del nuovo smartphone super sottile con una varietà di caricabatterie Apple.

iPhone Air: velocità di ricarica di picco compresa tra 18W e 19W

Nel test, che è possibile visionare mediante il seguente filmato, iPhone Air ha raggiunto una velocità di ricarica di picco di compresa tra 18W e 19W.

Per confronto, il team di ChargerLAB ha scoperto che iPhone 17 ha raggiunto un picco compreso tra 27W e 28W e iPhone 17 Pro Max ha raggiunto un picco di circa 36W.

Come iPhone 16, 16 Pro e 16 Pro Max, Apple afferma che iPhone Air può essere caricato fino al 50% in 30 minuti con un caricabatterie compatibile da 20 W o superiore. Per contesto, il colosso di Cupertino dice che iPhone 17, 17 Pro e 17 Pro Max possono caricarsi fino al 50% in 20 minuti, pertanto iPhone Air si carica un po’ più lentamente. Una ricarica più lenta, però, significa anche che verrà generato meno calore, il che è estremamente positivo per la salute della batteria a lungo termine.

Sempre restando in tema ricarica, ricordiamo che il design estremamente sottile di iPhone Air non compromette in realtà l’autonomia, sufficiente per una giornata di utilizzo, sfruttando sistemi come ; Power Mode, grazie al fatto che funziona esclusivamente con le eSIM, cosa che ha permesso al gruppo capitanato da Tim Cook di risparmiare spazio interno da dedicare appunto alla batteria.

Pubblicato il 1 ott 2025

Martina Oliva
1 ott 2025
