iPhone Air: velocità di ricarica USB-C in test

Quali sono le effettive performance di ricarica del nuovo iPhone Air? A rispondere ci ha ha pensato ChargerLAB che, come già atto con iPhone 17 e 17 Pro Max ha testato la velocità di ricarica USB-C del nuovo smartphone super sottile con una varietà di caricabatterie Apple.

iPhone Air: velocità di ricarica di picco compresa tra 18W e 19W

Nel test, che è possibile visionare mediante il seguente filmato, iPhone Air ha raggiunto una velocità di ricarica di picco di compresa tra 18W e 19W.

Per confronto, il team di ChargerLAB ha scoperto che iPhone 17 ha raggiunto un picco compreso tra 27W e 28W e iPhone 17 Pro Max ha raggiunto un picco di circa 36W.

Come iPhone 16, 16 Pro e 16 Pro Max, Apple afferma che iPhone Air può essere caricato fino al 50% in 30 minuti con un caricabatterie compatibile da 20 W o superiore. Per contesto, il colosso di Cupertino dice che iPhone 17, 17 Pro e 17 Pro Max possono caricarsi fino al 50% in 20 minuti, pertanto iPhone Air si carica un po’ più lentamente. Una ricarica più lenta, però, significa anche che verrà generato meno calore, il che è estremamente positivo per la salute della batteria a lungo termine.

Sempre restando in tema ricarica, ricordiamo che il design estremamente sottile di iPhone Air non compromette in realtà l’autonomia, sufficiente per una giornata di utilizzo, sfruttando sistemi come ; Power Mode, grazie al fatto che funziona esclusivamente con le eSIM, cosa che ha permesso al gruppo capitanato da Tim Cook di risparmiare spazio interno da dedicare appunto alla batteria.