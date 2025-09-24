iPhone: display OLED più luminoso per il ventennale

Per il 20° anniversario dell’iPhone il colosso di Cupertino ha in programma una soluzione decisamente all’avanguardia per il suo smartphone. Stando infatti a quanto emerso nelle scorse ore, per il “melafonino” del 2027 Apple adotterà un’innovativa tecnologia OLED, chiamata COE (Color Filter on Encapsulation) e messa a punto da Samsung, al fine di rendere il display più luminoso e più sottile rispetto ai pannelli precedenti.

iPhone: display OLED con tecnologia COE per il 20° anniversario

In un pannello OLED tradizionale, una pellicola polarizzante si trova sopra il display per evitare i riflessi e migliorare il contrasto. Lo svantaggio è che questa pellicola assorbe anche parte della luce dell’OLED, riducendo la luminosità e l’efficienza. Con la tecnologia COE, invece, Apple andrebbe a rimuovere completamente il polarizzatore e applicherebbe il filtro colore direttamente sullo strato di incapsulamento protettivo dell’OLED.

Il risultato sarebbe un display più sottile che lascia passare più luce, offrendo una maggiore luminosità senza richiedere più potenza. Rimuovere gli strati significherebbe anche meno spessore in generale, contribuendo potenzialmente a un design dell’intero più sottile per l’intero dispositivo.

La cosa non è però esente da sfide. Senza un polarizzatore, i riflessi e il controllo dell’abbagliamento diventano più complicati da gestire, pertanto Apple dovrà probabilmente fare affidamento su materiali e rivestimenti avanzati per mantenere la leggibilità all’aperto.

Da tenere presente che, nel mentre, anche la stessa Samsung pare essere intenzionata a portare la tecnologia COE sul Galaxy S26 Ultra atteso per il prossimo anno. Il colosso sudcoreano, però, fa già uso della suddetta soluzione sui suoi pieghevoli, a partire dal Galaxy Z Fold 3 che è stato lanciato nel 2021.