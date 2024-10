iPhone: display più efficiente grazie ad Apple Watch 10

Stando a quelle che sono le più recenti indiscrezioni, Apple potrebbe presto decidere di utilizzare la tecnologia LTPO3, che è stata introdotta per la prima volta in assoluto con il display di Apple Watch Serie 10, per migliorare l’efficienza energetica e le prestazioni degli schermi dei futuri modelli di iPhone.

iPhone con display con tecnologia LTPO3

Questo tipo di display potrebbe andare a costituire un importante passo in avanti nella gestione della batteria e nella qualità degli smartphone della “mela morsicata”.

La tecnologia LTPO si riferisce a un tipo di pannello TFT (Thin-Film Transistor) che aggiunge uno strato di ossido a un substrato LTPS (Low-Temperature Polycrystalline Silicon). Ciò consente di ridurre il consumo energetico, in special modo alle basse frequenze di aggiornamento.

Apple ha denominato la versione più recente di questa tecnologia LTPO3, impiegata negli schermi OLED della Series 10 di Apple Watch, andandola a differenziare dai precedenti LTPO2 utilizzati nella Series 9 e nei modelli iPhone 16 Pro.

L’efficienza della tecnologia LTPO3 risiede nell’adozione di un transistor a film sottile basato su ossido, che sostituisce il tradizionale TFT. Ciò garantisce una gestione migliore della corrente che attraversa i pixel OLED, ottimizzando nettamente la luminosità e riducendo il dispendio energetico.

Da tenere presente che al momento non è ancora chiaro quando, di preciso, la tecnologia in questione sarà implementata sugli iPhone, ma molti esperti del settore prevedono che il gruppo capitanato da Tim Cook possa muoversi abbastanza in fretta in tal senso. Attualmente, pare che Samsung Display stia preparando lo sviluppo di pannelli OLED LTPO3.