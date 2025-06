iPhone pieghevole: dettagli su fotocamera e display interno

Secondo le più recenti indiscrezioni provenienti da Digital Chat Station, noto leaker attivo sul social network cinese Weibo, l’iPhone pieghevole di Apple porterà in dote due fotocamere posteriori da 48 megapixel ciascuna, al pari degli attuali modelli Pro.

iPhone pieghevole: fotocamere posteriori da 48 megapixel e display interno da 7,6″

Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi, ma volendo avanzare delle ipotesi non è assolutamente da escludere che il sensore principale possa essere un 24mm ƒ/1.78 con stabilizzazione ottica di seconda generazione e supporto alla tecnologia “Fusion”, capace di offrire diverse lunghezze focali virtuali (24mm, 28mm, 35mm) da un unico sensore.

Appare quindi abbastanza chiaro che il colosso di Cupertino vuole rendere il suo primo iPhone foldable un dispositivo ultra-premium, giustificando un prezzo atteso intorno ai 2.000 dollari.

Oltre a ciò, il leaker sostiene che gli ultimi prototipi messi a punto da Apple del suo iPhone pieghevole presentano un display interno da 7,6″, con una una risoluzione pari a 2713 x 1920. Tuttavia, modificare le dimensioni dello schermo in fase di introduzione di nuovi prodotti (NPI), come già avvenuto in collaborazione con Foxconn, appare alquanto improbabile per gli standard della “mela morsicata”.

A parte tutto ciò, le caratteristiche che il foldable di Apple dovrebbe implementare, in base a quanto appreso sino a questo momento, sono le seguenti: un display esterno da 5,5” (2088 x 1422), una batteria ad alta densità come iPhone 17 Air, una cerniera in metallo liquido anti-piega visibile e una scocca in titanio per leggerezza e resistenza

In merito alla disponibilità sul mercato, le ultime analisi indicano che l’iPhone pieghevole entrerà in produzione tra settembre e ottobre 2025, con il lancio previsto nella seconda metà del 2026, sebbene non sia totalmente da escludere un lancio anticipato già al 2025, in concomitanza della serie iPhone 17.