iPhone SE 2022, altre conferme dello scarso successo

Il fatto che, al contrario di quanto fosse stato ritenuto inizialmente, iPhone SE 2022 stia avendo delle difficoltà ad imporsi sul mercato è ormai cosa chiara. Presentato lo scorso mese in occasione del keynote durante cui Apple ha annunciato diversi suoi nuovi prodotti, le scorte dello smartphone “economico” del gruppo della “mela morsicata” sono infatti presenti ancora in abbondanza nei magazzini, indice che la richiesta non è alle stelle, cosa che tra l’altro era stata anticipata dall’analista Ming-Chi Kuo.

iPhone SE 2022: ancora in stock ovunque, non sta avendo successo

Considerando che l’unica società che produce iPhone SE è la cinese Pegatron e che attualmente questa risulta essere bloccata a causa del lockdown in Cina dovuto all’avanzare di una nuova ondata da Covid-19, che lo smartphone sia ancora disponibile senza il benché minimo problema, diversamente da quel che invece sta accadendo per i nuovi MacBook Pro e altri computer sempre a marchio Apple, la dice piuttosto lunga sul successo delle vendite.

Per il momento, comunque, da parte del gruppo di Cupertino non sono pervenuti dati ufficiali al riguardo (e con ogni probabilità mai saranno forniti), ma quello che appare piuttosto evidente è che questa volta Tim Cook e company non abbiano centrato pienamente l’obiettivo.

Certamente buona parte di questo scarso successo è imputabile al fatto che, in virtù delle poche modifiche apportate al dispositivo rispetto alla versione precedente, gli utenti in possesso del secondo modello di iPhone SE devono non aver reputato particolarmente interessante il passaggio di generazione che gli avrebbe permesso di ritrovarsi con un device 5G e con il chip A13.