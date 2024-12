iPhone SE 4: fotocamera selfie da 12 MP e posteriore da 48 MP

Secondo molteplici indiscrezioni trapelate negli ultimi tempi, entro la fine di marzo 2025 verrà lanciato sul mercato il nuovo iPhone SE 4 di Apple. Il dispositivo dovrebbe andare a caratterizzarsi per un importante riprogetazione, anche e soprattutto per quel che concerne il comparto fotografico, almeno stando alle più recenti informazioni.

iPhone SE 4: comparto fotografico rinnovato e ispirato ad iPhone 16

Andando più in dettaglio, l’iPhone SE 4 dovrebbe essere dotato di una fotocamera selfie TrueDepth da 12 MP e di una fotocamera posteriore singola da 48 MP.

La fotocamera da 48 MP dovrebbe essere la stessa che è stata utilizzata nell’iPhone 16, denominata da Apple lente “Fusion”, la quale offre la versatilità di scattare foto standard e foto con zoom 2x ritagliato, garantendo qualità elevata. La fotocamera selfie TrueDepth da 12 MP dovrebbe invece garantire autoscatti e videochiamate di alta qualità.

Le fotocamere saranno fornite principalmente da LG Innotek, che a quanto pare ha già iniziato la produzione di massa nel suo stabilimento in Vietnam, con il supporto di Foxconn e Cowell Electronics per alcune componenti.

Per il resto, si vocifera che il nuovo iPhone SE 4 andrà a caratterizzarsi per un design molto simile a quello di iPhone 14, mentre sotto il cofano, come si suol dire, dovrebbe essere presente il chipset A18 più il supporto Apple Intelligence, rendendolo un dispositivo più potente dell’iPhone 15 e 15 Plus, specie se si considera la fascia di prezzo in cui il dispositivo viene collocato. Non dovrebbe poi mancare il modem 5G proprietario dell’azienda, un passo avanti verso l’indipendenza tecnologica del colosso di Cupertino.