iPhone SE 4: produzione di massa a ottobre

Negli ultimi giorni sono emerse molteplici indiscrezioni riguardo iPhone SE 4 e ora si torna a discutere del suddetto dispositivo, più precisamente dell’avvio del processo di produzione. Secondo quanto riferito in un report condiviso dalla redazione di The Information, i fornitori di Apple stanno finalmente pianificando la produzione di massa del device a partire da ottobre di quest’anno.

iPhone SE 4: produzione a ottobre 2024, rilascio nel 2025

Qualora queste informazioni si rivelassero accurate, il nuovo iPhone SE non verrà annunciato insieme alla serie iPhone 16 a settembre, come invece ci si aspettava inizialmente. Il report, infatti, sostiene che il dispositivo possa essere rilasciato a gennaio 2025. Considerando che tutti e tre i modelli precedenti di iPhone SE sono stati annunciati a marzo, il pronostico fatto sembra essere abbastanza affidabile, pertanto un lancio a marzo 2025 sembra decisamente verosimile.

In merito alle specifiche, iPhone SE 4 dovrebbe avere un display OLED da 6,1 pollici, Face ID, un tasto Azione e una porta USB-C. Il design del dispositivo dovrebbe essere simile a quello di iPhone 14 base, anche se si dice che avrà solo una singola fotocamera posteriore e potrebbe condividere il processo di produzione del pannello posteriore con l’iPhone 16.

Allo stato attuale, non è dato sapere cosa possa aver portato al cambiamento di strategia, ma è probabile che il colosso di Cupertino abbia scelto di adottare il suo più recente processo di produzione del telaio posteriore per il modello SE per sfruttare economie di scala nella produzione, visto e considerato che la produzione dei modelli iPhone 14 si avvicina alla fine.