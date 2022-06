Spotify in streaming su un iPod vecchio 17 anni

A volte, la passione unita alla buona volontà e alle necessarie competenze può dar vita a dei veri e propri piccoli capolavori. È il caso dell’impresa realizzata da Guy Dupont, uno youtuber riuscito a trasformare un vecchio iPod (del 2004-2005) in un dispositivo in grado di riprodurre in streaming la musica di Spotify.

iPod (2005) con Spotify: l’impresa dello youtuber

Il risultato è quello visibile nel filmato qui sotto, con tanto di informazioni dettagliate sul procedimento necessario per la metamorfosi del lettore. Disclaimer: non è alla portata di tutti.

Ha sostituito il display monocromatico con uno a colori, pur mantenendo uno stile volutamente vintage. Anche le componenti interne sono cambiate: di fatto, rimangono l’involucro e i comandi.

La componente hardware nascosta sotto la scocca è la scheda Raspberry Pi Zero W dotata dei moduli WiFi e Bluetooth per la connettività, programmata in modo da collegarsi al servizio e mostrare l’interfaccia personalizzata. Il dock a 30-pin della mela morsicata è stato sostituito da una porta micro-USB per la ricarica della batteria interna. È disponibile anche un video di approfondimento, in cui l’autore risponde ad alcune delle domande poste più di frequente e con alcuni aggiornamenti sul progetto.

Non appena a inizio maggio Apple ha annunciato l’intenzione di interrompere per sempre la produzione dei suoi lettori musicali, il valore di quelli in circolazione è schizzato alle stelle. Chi ne conserva uno nel cassetto si trova improvvisamente tra le mani un tesoretto. Acquistare oggi uno degli ultimi esemplari di iPod touch disponibili su Amazon rappresenta quasi un investimento per il futuro.

Sempre in tema di iniziative fai-da-te, nei giorni scorsi abbiamo segnalato su queste pagine l’impresa di chi è riuscito a trasformare una PlayStation 5 in quella che può essere definita una PS5 Slim non ufficiale.

