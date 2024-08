IPTV e Pezzotto: AGCOM sferra l'attacco alle smart TV

Continua la lotta intensa contro la pirateria dello streaming. Secondo alcune informazioni, AGCOM avrebbe deciso di proseguire anche sul fronte smart TV contro IPTV e Pezzotto. Infatti, stando ad alcune notizie, il Garante vorrebbe agire direttamente sulla possibilità degli utenti di installare app IPTV sulle proprie televisioni smart. Sono proprio queste app che permettono il flusso agli utenti del materiale piratato.

Quindi oltre alle VPN, AGCOM nella lotta con Piracy Shield vorrebbe fermare anche la possibilità di installare app IPTV gratuite. Nel mirino sono quindi finite le applicazioni delle smart TV che garantirebbero la visione dei flussi streaming di materiale sotto copyright. Il dubbio nasce dal fatto che queste soluzioni sono pensate per installare liste di canali gratuiti e non solamente abbonamenti “pezzotto”.

C’è chi sostiene che al giorno d’oggi le app IPTV gratuite non vengono più utilizzate se non per il flusso di materiale piratato come il cosiddetto “pezzotto“. C’è chi però obietta l’esistenza di zone in Italia non raggiunte dal digitale terrestre dove queste soluzioni possono essere efficaci nel caso in cui si fruisse di materiale gratuito e legale.

IPTV e Pezzotto: AGCOM starebbe contattando due produttori di Smart TV

Stando ad alcune informazioni e segnalazioni, AGCOM starebbe contattando due produttori di Smart TV per una collaborazione contro IPTV e Pezzotto. L’idea sarebbe quella di impedire l’installazione di app IPTV sui propri televisori. Nello specifico, sempre secondo alcune indiscrezioni, il Garante starebbe facendo pressione a Samsung e LG.

Quindi oltre alle VPN, nel mirino ci sarebbero anche le app IPTV. Una notizia che sta dividendo molto l’opinione pubblica. Teniamo conto che una fetta di italiani pensa che gli abbonamenti alla Pay-TV siano eccessivamente elevati e che ogni anno aumentano eccessivamente. Dall’altra parte c’è chi invece sostiene siano costi più che corretti.

Cosa succederà quindi alle app IPTV che permettono di trasmettere contenuti “pezzotto” sulle smart TV di chi sfrutta la pirateria per vedere sport, film e serie TV protetti da copyright?