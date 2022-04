Irlanda: niente donazioni in crypto ai partiti

Una nuova legge approvata in Irlanda impedisce ai partiti di ricevere donazioni in criptovalute. L’obiettivo della norma è quello di evitare che realtà estere possano ricorrere a questo tipo di asset per influenzare il processo democratico del paese. Il riferimento alla Russia e a quanto sta avvenendo in Ucraina è esplicito. I vertici di Fianna Fáil, Sinn Féin e Fine Gael, così come quelli di tutti gli altri movimenti locali, non potranno dunque più contare su BTC ed ETH per sostenere le proprie campagne e iniziative. La misura non colpisce invece in alcun modo la compravendita degli asset da parte dei privati, che potranno continuare a fare trading su piattaforme come Coinbase attive a livello globale.

No alle donazioni in criptovalute per proteggere le elezioni in Irlanda

Non si tratta di una novità assoluta. Già nel 2018, la California ha adottato una misura di prevenzione simile, mettendo al bando l’impiego delle crypto per supportare l’attività dei movimenti politici. L’esempio è poi stato seguito da altri stati come Oregon, Michigan e Carolina del Nord. A riportare la nuova decisione presa a Dublino è la testata Independent.ie.

Stando alle regole irlandesi appena introdotte, la Commissione Elettorale avrà inoltre facoltà di intervenire direttamente sui social network. Così facendo, potrà contrastare la piaga delle disinformazione relativa alle elezioni, se necessario attraverso un’azione mirata di fact checking.

