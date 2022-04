Binance offre nuovi posti di lavoro per i giovani di El Salvador

El Salvador sta cercando di risolvere i suoi problemi economici grazie a Bitcoin. Se questa novità sta portando i suoi frutti in campo economico-finanziario, resta invece ancora forte una situazione alquanto difficile per i giovani. Si tratta delle gang che mettono in pericolo il futuro delle giovani generazioni. Ma a questo ci sta pensando Binance.

Infatti, il CEO Changpeng Zhao, meglio conosciuto come CZ, ha annunciato di aver assunto 7 nuovi dipendenti in El Salvador. Inoltre, Binance è in procinto di offrire nuovi posti di lavoro in futuro avendo inviato 13 offerte di lavoro e pubblicate più di 50.

In sostanza, Binance si è unito al presidente Nayib Bukele nella lotta alle bande del Paese che mettono in pericolo il futuro di giovani. In modo concreto, la società si propone come approdo sicuro per costruire un futuro sano e reale.

Inoltre, per avere contezza della situazione del Paese in merito a gang e criminalità organizzata, Bitfinex e Tether hanno raccolto circa 2 milioni di dollari per dare sostegno alle famiglie colpite da questi crimini.

Noi di Binance abbiamo adottato un approccio diverso per aiutare con i problemi delle gang in El Salvador. Creare posti di lavoro per i giovani. Nelle ultime 2 settimane abbiamo assunto 7 dipendenti, più offerte per 13 e oltre 50 aperture in più e, si spera, ne avremo alcune centinaia prima della fine dell’anno. Soluzione a lungo termine. Le criptovalute creano posti di lavoro.

