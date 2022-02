I Bitcoin Bond di El Salvador hanno mantenuto le promesse

Sono rimasti scioccati tutti coloro che mai avrebbero creduto nel successo inaspettato guadagnato dai Bitcoin Bond di El Salvador. Al termine ultimo manca meno di un mese, ma, secondo i dati raccolti, avrebbero mantenuto le promesse di investimento.

In sostanza, i Bitcoin Bond avrebbero già raggiunto tutta la quota che dovrà poi essere distribuita allo scadere dei giorni prefissati. Quindi, stando ad alcune voci interne ai servizi di stampa americani, ci sarebbero già in attesa richieste di sottoscrizione per più di 500 milioni di dollari.

È normale rimanere sorpresi da questi risultati, raggiunti per altro da El Salvador. Ricordiamo che il Paese fu aspramente criticato quando scelse di approvare la regina delle criptovalute come moneta a corso legale al pari del dollaro. Eppure, i primi risultati sembrano già arrivare. Una notizia positiva in più che invoglia gli investitori a fare trading con Bitcoin. Sfrutta anche tu i CFD su criptovalute grazie a XTB, uno dei maggiori broker FX e CFD al mondo, quotati in borsa.

Promesse oltre i 500 milioni di dollari per i Bitcoin Bond di El Salvador

A partire dal 15 marzo 2022 saranno disponibili all’acquisto i Bitcoin Bond. Nonostante manchino ancora parecchi giorni, sembra proprio che questo titolo abbia dalla sua un pubblico particolarmente interessato. Si parla di promesse che superano i 500 milioni di dollari stabiliti inizialmente.

Sembra che dietro queste promesse di acquisto ci siano grandi investitori. Probabilmente non tutti confermeranno la loro intenzione, ma se anche solo una parte dovesse farlo, assisteremo a sottoscrizioni comunque considerevoli e di grande interesse.

E pensare che proprio il Fondo Monetario Internazionale aveva esortato El Salvador a fare un passo indietro rispetto alla legalizzazione di Bitcoin. Pena la rinuncia al cospicuo finanziamento necessario a fronteggiare la situazione debitoria del Paese sudamericano.

Poco male, dato che, se fossero confermate, attualmente le promesse per i Bitcoin Bond ammonterebbero a oltre 500 milioni di dollari, tanto che si sta già parlando di decuplicare la somma di denaro raccolto tramite tale iniziativa.

Una buona notizia per la quotazione di Bitcoin che vede così un po’ di luce nel buio economico generato dalle ultime tensioni geopolitiche. Scegli i CFD su criptovalute con XTB e investi anche tu sfruttando tutto ciò che sta aiutando la regina delle criptovalute a rialzarsi da un trend discendente.

*Il 67% dei conti degli investitori retail perde denaro negoziando CFD con questo fornitore. È necessario sapere come funzionano i CFD e se ci si può permettere di perdere i propri soldi

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.