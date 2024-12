IT-Wallet: portafogli digitali a rischio in Italia, come difendersi

Da oggi, 4 dicembre 2024, IT-Wallet è disponibile in tutta Italia. Questa novità, come vi abbiamo spiegato ampiamente, offre ai cittadini un’archiviazione digitale di documenti ufficiali come patente di guida, tessera sanitaria e altri certificati. Se questa innovazione rappresenta un enorme passo avanti verso la digitalizzazione, al tempo stesso porta con sé anche rischi ai portafogli digitali in Italia.

Marijus Briedis, esperto di cybersicurezza di NordVPN, ha spiegato: “Se da un lato l’IT Wallet offre un’innegabile comodità, dall’altro la concentrazione di dati preziosi in un unico luogo aumenta il rischio di attacchi. I criminali informatici sono sempre pronti a sfruttare nuove opportunità, soprattutto quando sono coinvolte informazioni personali critiche“.

Vediamo insieme quali sono i rischi informatici associati a IT-Wallet e alcuni consigli per proteggere le proprie informazioni sensibili digitalizzate.

IT-Wallet: le principali vulnerabilità

Conoscere le principali vulnerabilità di IT-Wallet permette a tutti gli utenti di proteggere i propri dati personali e le proprie informazioni sensibili da possibili attacchi informatici. Vediamole quali sono state evidenziate dagli esperti di NordVPN:

sicurezza smartphone : la protezione di IT-Wallet dipende interamente dalla sicurezza integrata del dispositivo mobile dell’utente;

: la protezione di IT-Wallet dipende interamente dalla sicurezza integrata del dispositivo mobile dell’utente; phishing e Social Engineering : con la diffusione dei portafogli digitali in Italia si prevede un aumento di attacchi mirati attraverso false comunicazioni;

: con la diffusione dei portafogli digitali in Italia si prevede un aumento di attacchi mirati attraverso false comunicazioni; credenziali SPID e CIE: l’accesso tramite queste credenziali potrebbe essere compromesso se l’utente non utilizza adeguati sistemi di protezione.

“Con l’integrazione sempre più diffusa di documenti personali in formato digitale, la responsabilità di prevenire le minacce informatiche ricade tanto sui fornitori quanto sugli utenti. Una violazione riuscita potrebbe compromettere contemporaneamente numerose informazioni sensibili, con conseguenze potenzialmente gravi“, ha specificato Briedis.

Consigli per proteggere i portafogli digitali

L’esperto di cybersecurity Marijus Briedis ha suggerito alcune misure di sicurezza fondamentali per proteggere il proprio IT-Wallet da possibili minacce:

aggiornamenti costanti : è importantissimo mantenere aggiornati il sistema operativo e le app del proprio dispositivo mobile;

: è importantissimo mantenere aggiornati il sistema operativo e le app del proprio dispositivo mobile; autenticazione robusta : è fondamentale scegliere e utilizzare password forti e complesse o autenticazione biometrica;

: è fondamentale scegliere e utilizzare password forti e complesse o autenticazione biometrica; verifica delle fonti : l’utente deve accedere solo tramite i canali ufficiali e diffidare da richieste sospette;

: l’utente deve accedere solo tramite i canali ufficiali e diffidare da richieste sospette; uso di VPN : è consigliato l’utilizzo di una protezione avanzata della connessione, specialmente quando ci si connette a reti WiFi pubbliche;

: è consigliato l’utilizzo di una protezione avanzata della connessione, specialmente quando ci si connette a reti WiFi pubbliche; sistemi di protezione: è meglio implementare soluzioni di protezione dei propri dispositivi da malware e tracker come Threat Protection Pro di NordVPN.