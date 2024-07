Italian Video Game Awards 2024: i vincitori

È il gioco di Eyeguys a trionfare ai Italian Video Game Awards 2024. La visual novel Mediterranea Inferno, ambientata in Puglia, si è aggiudicata ben due delle categorie premiate all’evento organizzato da IIDEA (Italian Interactive Digital Entertainment Association), ormai giunto alla sua dodicesima edizione.

Mediterranea Inferno trionfa agli Italian Video Game Awards 2024

L’appuntamento è andato in scena a Firenze alla Casa del Cinema. È la fotografia di un settore, quello videoludico, che vanta nel nostro paese alcuni esponenti di spicco, sviluppatori e publisher a cui di certo non mancano le idee, nonostante le comprensibili difficoltà dettate dal dover competere con colossi internazionali. Intuizioni e creatività, però, possono fare la differenza, soprattutto in un momento che vede l’intero mercato faticare, tra tagli e licenziamenti, puntando sempre più su proprietà intellettuali affermate e togliendo spazio alla sperimentazione.

Di seguito i vincitori degli Italian Video Game Awards 2024. Per l’elenco completo dei finalisti, rimandiamo al sito ufficiale. La giuria è stata composta da Meg Clarke (Senior Game Scout di Team 17), Raphael Colantonio (President and Creative Director di Wolfeye Studios), Diego Grammatico (Business Development Executive di Games London), Vincenzo Lettera (Editor in Chief di Multiplayer.it) e da membri dell’associazione.

Best Italian Game: Mediterranea Inferno di Eyeguys e Santa Ragione;

di Eyeguys e Santa Ragione; Best Italian Debut Game: dotAGE di Michele Pirovano;

di Michele Pirovano; Outstanding Art: Universe for Sale di Tmesis Studio;

Outstanding Experience: Mediterranea Inferno di Eyeguys e Santa Ragione;

di Eyeguys e Santa Ragione; Outstanding Italian Company: Untold Games ;

; Outstanding Individual Contribution: Elisa Farinetti di Broken Arms Games.

Il filmato qui sopra è un collective trailer lanciato da IIDEA. Raccoglie le anticipazioni sui giochi in fase di preparazione presso gli sviluppatori italiani e in uscita entro il 2025.

La cerimonia degli Italian Video Game Awards 2024 si è svolta nell’ambito di First Playable, evento busness di riferimento per il settore dei videogiochi nel nostro paese, in scena a Firenze.