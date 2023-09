Juventus-Lazio: il big match è già sold out

Non ci saranno seggiolini vuoti nell’Allianz Stadium che, sabato 16 settembre alle ore 15 (in diretta streaming esclusiva su DAZN), ospiterà il big match Juventus-Lazio: siamo vicinissimi al sold out. Nel momento in cui scriviamo questo articolo, resta solo una manciata di posti liberi in tribuna, ma anche quelli andranno ben presto esauriti.

Allianz Stadium sold out per Juventus-Lazio

Il popolo bianconero è pronto a far sentire la propria voce e a sostenere la squadra di Allegri, alla ricerca della sua prima vittoria casalinga in questo campionato, in un momento non esattamente tranquillo. Quello biancoceleste, invece, si presenterà a Torino rappresentato da 1.500 tifosi per trascinare la corazzata guidata dall’ex Sarri alla conquista di tre punti fondamentali per la classifica.

Tutti gli altri potranno vedere la partita in diretta streaming su DAZN con la telecronaca di Stefano Borghi e il commento tecnico di Riccardo Montolivo.

Si prospetta un big match giocato a viso aperto, a caccia di una vittoria importante per entrambe le squadre, essenziale per non perdere terreno nei confronti delle milanesi in testa e approfittando del derby Inter-Milan in programma solo poche ore dopo, a San Siro alle 18. La classifica vede la Juventus a 7 punti, mentre la Lazio è ferma a 3 punti, reduce da una partenza falsa, con due sconfitte consecutive rimediate all’esordio.

Occhio ai nuovi problemi interni emersi in casa bianconera: l’improvvisa sospensione di Pogba da parte del Tribunale Nazionale Antidoping potrebbe disturbare quella che sembrava una serenità ritrovata. Il bomber biancoceleste Immobile (rimasto in panchina nell’ultimo impegno della nazionale contro l’Ucraina) e compagni sono pronti ad approfittarne. I 90 minuti più recupero del big match saranno un’esclusiva streaming di DAZN con la piattaforma che trasmetterà, come sempre, anche tutte le altre partite della Serie A in diretta.

