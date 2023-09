Juventus-Lazio: un pronostico per il big match

Ci siamo: è ormai tutto pronto per Juventus-Lazio, uno dei due big match che segneranno la quarta giornata di Serie A (l’altro è il derby Inter-Milan). Le due sfide saranno trasmesse in diretta streaming esclusiva su DAZN.I bianconeri si apprestano ad accogliere i biancocelesti in un Allianz Stadium da sold out. Per entrambe le squadre, l’obiettivo è quello di allungare le mani sui tre punti, ma qual è il pronostico dei bookmaker?

Il pronostico di Juventus-Lazio: 1X2?

A essere favoriti sono i padroni di casa. L’anteprima della sfida di Google, ad esempio, attribuisce loro il 50% di probabilità di vittoria, il 23% agli ospiti e il restante 27% a un eventuale pareggio. Questo nonostante la settimana trascorsa, di certo non semplice, per le tensioni provocate dal nuovo caso Pogba e dall’attacco frontale dell’ormai ex Bonucci. Allegri e i suoi dovranno fare i conti con un’altra vecchia conoscenza, il tecnico Sarri ora sulla panchina dei capitolini, determinato a far bene per poi approcciare al meglio il debutto in Champions League contro l’Atletico Madrid.

Ad ogni modo, in casa bianconera le buone notizie non mancano. Si registra anzitutto il recupero di Chiesa, secondo alcuni in campo fin dal primo minuto al fianco di Vlahovic, per formare una coppia già decisiva nelle prime giornate di campionato. La possibilità di concentrarsi esclusivamente sulla Serie A, in assenza di competizioni europee, potrebbe costituire un altro fattore.

Dall’altra parte, occhio però a un Immobile affamato di gol dopo esser stato tenuto in panchina nella partita della nazionale contro l’Ucraina e a uno Zaccagni sempre pericoloso. Queste le probabili formazioni schierate al fischio d’inizio.

Juventus (3-5-3): Szczesny, Gatti, Bremer, Danilo, Cambiaso, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic, Vlahovic, Chiesa;

Lazio (4-3-3): Provedel, Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj, Kamada, Cataldi, Luis Alberto, Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

Secondo le quote dei bookmaker, il pronostico di Juventus-Lazio è dunque a favore dei padroni di casa, ma come per ogni big match che si rispetti, l’esito è tutt’altro che scontato. L’appuntamento è fissato per le ore 15 di domani, sabato 16 settembre, in diretta streaming esclusiva su DAZN.

