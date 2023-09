Come vedere Juventus-Lazio in diretta streaming

Juventus-Lazio con fischio d’inizio sabato 16 settembre alle ore 15:00 è la partita con cui riprende la Serie A dopo lo stop per le nazionali. Un incontro già importante per due squadre che puntano a giocare un ruolo da protagonista in campionato, in scena nella cornice di un Allianz Stadium da sold out. Il big match è trasmesso in diretta streaming esclusiva su DAZN.

Serie A: guarda Juventus-Lazio in streaming

La classifica del campionato dopo tre giornate, che vede in testa Inter e Milan a punteggio pieno, premia gli sforzi dei bianconeri che seguono al terzo posto a quota 7. Solo dodicesimi, invece, i biancocelesti, con solo 3 punti fin qui raccolti, a causa delle due sconfitte consecutive all’esordio.

I tifosi delle due squadre e gli appassionati del grande calcio possono vedere la partita in diretta streaming su DAZN con la telecronaca di Stefano Borghi e il commento tecnico di Riccardo Montolivo.

Diamo ora uno sguardo alle probabili formazioni che i due allenatori, Allegri e l’ex Sarri, dovrebbero schierare dal primo minuto. Panchina per Chiesa, reduce dall’infortunio accusato in nazionale.

Juventus (3-5-2): Szczesny, Gatti, Bremer, Danilo, Cambiaso, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic, Chiesa, Vlahovic;

Lazio (4-3-3): Provedel, Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj, Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto, Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

Nonostante il valore delle due squadre, il pronostico dei bookmaker è a favore dei bianconeri, complice il fattore campo e la migliore partenza fatta registrare in campionato.

Scegliendo di attivare un abbonamento a DAZN si ha accesso al meglio del calcio nazionale e internazionale in streaming: 10 partite su dieci per ogni turno di Serie A (oggi c’è anche Inter-Milan) oltre a Serie B, LaLiga, Liga Portugal, Europa League e Conference League. Chiudiamo con alcuni approfondimenti sull’incontro pubblicati questa settimana.

