KaOS Linux 2025.01 si aggiorna con Plasma 6.2 e altre novità

A due mesi dal rilascio della precedente versione, gli sviluppatori rilasciano KaOS Linux 2025.01, che si aggiorna con Plasma 6.2, la nuova versione dell’ambiente desktop, insieme a KDE Applications 24.12, ma anche componenti come SQLite 3.48, Rsync 3.4.1 e Systemd 253.30.

KaOS Linux 2025.01: tutte le novità della nuova versione

KaOS Linux 2025.01 è ora basato su kernel Linux 6.12.11, insieme a Mesa 24.3.4. Aggiornando OpenSSL 3.4 e FFmpeg 7.1, viene garantita una sicurezza di sistema più robusta e migliori capacità multimediali. Nonostante le varie vicissitudini che hanno interessato il rapporto tra l’ideatore e lo stesso Linus Torvalds, in questa nuova versione della distribuzione fa capolino bcachefs, un file system innovativo pensato per essere veloce e affidabile: gli utenti possono provarlo attraverso l’installazione manuale, con gli strumenti necessari già disponibili nei repository.

KaOS utilizza principalmente l’ambiente desktop KDE, che con l’aggiornamento a Plasma 6.2.5 introduce anche le nuove versioni di KDE Gear 24.12.1 e Frameworks 6.10 , tutti basati su Qt 6.8.1, con notevoli miglioramenti all’usabilità, grazie a un miglior supporto per i lettori a schermo in Dolphin e una navigazione dalla tastiera migliorata. La connettività Bluetooth attraverso KDE Connect funziona adesso correttamente, mentre Okular offre ora funzionalità avanzate per i file PDF.

Su KaOS Linux 2025.01, applicazioni come Krusader, KStars e Skrooge sono adesso basate su Qt6, per un’esperienza più fluida e robusta. Per quanto riguarda il backend audio, VLC viene poi sostituito da Phonon, basato su phonon-mpv. Un’altra importante novità è la rimozione di GTK2 dai repository, mentre Ardour fa uso del toolkit proprietario, permettendo alla distribuzione di passare completamente ad alternative più moderne.

Gli aggiornamenti interessano anche l’installer Calamares, che rinnova le opzioni di partizionamento con il supporto dei file system XFS, EXT4, BTRFS e ZFS, per le configurazioni automatizzate. La distribuzione compie un altro importante passo avanti per l’adozione totale di Wayland, con l’abilitazione del gestore display SDDM che permette il funzionamento del gestore con kwin_wayland come shell predefinita.

Tutti gli altri cambiamenti di KaOS Linux 2025.01 sono elencati al completo nell’annuncio di rilascio, mentre il download è disponibile dal sito ufficiale rinnovato di recente.