Linux: lo sviluppatore di Bcachefs sospeso dallo sviluppo del kernel

A seguito delle recenti problematiche che hanno interessato il funesto rapporto tra lo sviluppatore di Bcachefs Kent Overstreet e Linus Torvalds, oltre che il resto dei collaboratori Linux, il comitato che si occupa di applicare il codice di condotta del kernel hanno deciso di applicare una sospensione temporanea valida per tutto il ciclo di sviluppo della versione 6.13, con la motivazione di violazione del codice derivante proprio dallo scambio delle comunicazioni emerse a settembre.

Il ban arriva proprio poco dopo l’incertezza, espressa da Overstreet in merito alla futura permanenza di Bcachefs.

Linux: traballa definitivamente Bcachefs per la sospensione dello sviluppatore

Come alcuni sapranno, lo sviluppo del kernel Linux include un codice condotta che naturalmente va rispettato per essere autorizzati a proseguire il lavoro di programmazione all’interno del gruppo, oltre al fine di promuovere un ambiente collaborativo e cortese. Il codice definisce le regole e gli standard di comportamento, tra cui il rispetto del punto di vista altrui, accettando con garbo le critiche costruttive. Tra i comportamenti che sono ritenuti inaccettabili sono presenti situazioni in cui si verificano attacchi di tipologia personale o politica, molestie pubbliche e anche private e l’uso di turpiloquio.

La motivazione della sospensione riguarda proprio l’uso di linguaggio non adeguato in uno scambio di email avvenute tra Kent Overstreet e un altro sviluppatore che collabora alla programmazione del kernel, Michal Hocko. Nonostante i dettagli specifici della controversia non siano noti, il comitato del codice condotta ha stabilito che alcune frasi utilizzate dallo sviluppatore di Bcachefs costituivano un “abuso scritto”, come possibile evincere dall’estratto dello scambio avvenuto tra i due:

“Michal, se pensi che bloccare i processi sia un’alternativa accettabile alla

gestione degli errori, non hai alcun diritto di scrivere codice kernel. Hai sostenuto con forza una cattiva idea dopo l’altra, e

questo è un insulto a quelli di noi che si preoccupano di scrivere

software affidabile. Stai argomentando contro i precetti fondamentali della programmazione del kernel. Fatti visitare la testa. E vattene a fanculo da qui con questa m**da.”

Il comitato del codice di condotta per Linux ha anche osservato che era stata data l’opportunità a Kent per riparare al danno causato dalla sua condotta, ma che tuttavia quest’ultimo non ha fatto abbastanza per riguadagnare la fiducia della comunità, disponendo di conseguenza una sospensione per tutta la durata del ciclo di sviluppo della versione 6.13, attesa per il rilascio il prossimo anno.

Per maggior informazioni, è possibile leggere l’email completa del comitato qui.