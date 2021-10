Kaspersky Internet Security: antivirus in sconto del 40%

Kaspersky è una delle società più famose al mondo nel settore della cybersicurezza. I loro prodotti, dagli antivirus alle suite complete per la protezione di PC e dispositivi mobili, sono tra i più apprezzati sul mercato. Tra i tanti offerti, in queste giornate di ottobre 2021 è possibile acquistare Kaspersky Internet Security in sconto del 40%, per il prezzo di 29,99 Euro all’anno.

Kaspersky Internet Security: lo sconto di ottobre

Il software Kaspersky Internet Security è una delle varie versioni proposte dall’azienda russa e, oltre all’antivirus e all’antimalware standard con protezione in tempo reale da trojan, botnet, keylogger e rootkit, presenta un pacchetto importante di servizi aggiuntivi.

Per esempio, troviamo il blocco all’accesso a webcam e microfono per tutelare la nostra privacy. O ancora, viene offerta la funzione Safe Money per criptare pagamenti e transazioni online. Importante è anche la VPN gratuita per un massimo di 300 MB al giorno. Non mancano dunque l’ormai apprezzatissimo Ad Blocker, il potenziamento della navigazione privata in massima sicurezza e, oltretutto, il blocco di siti web dannosi per i più piccoli.

Per maggiori informazioni, però, vi rimandiamo alla recensione di Kaspersky Antivirus, ovvero del pacchetto completo di servizi proposti.

Venendo allo sconto vero e proprio, Kaspersky Internet Security viene proposto a 29,99 Euro all’anno. Si tratta di 20 Euro di sconto (ovvero il 40%) sul prezzo di listino pari a 49,99 Euro. L’utilizzo è limitato a un singolo dispositivo, ma sarà possibile scegliere tra PC Windows, macOS e smartphone e tablet Android. L’offerta in questione è valida fino alle 17:00 del 1° novembre 2021 e il pagamento potrà essere effettuato con PayPal, carta di credito o bonifico. Kaspersky permette ai clienti di usufruire della garanzia “Soddisfatti o Rimborsati” entro 30 giorni, con possibilità di ottenere il rimborso completo.

Proprio a proposito di Kaspersky, gli esperti della società russa hanno segnalato la diffusione di nuove minacce informatiche. Tra di esse, figurano in particolare malware denominati Trojan-PSW.