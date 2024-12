Kaspersky: per il Black Friday antivirus completo a 30€/anno

Il Black Friday è agli sgoccioli ma se stai cercando un antivirus last minute, Kaspersky ha esattamente ciò che fa al caso tuo. In questo momento tutti i piani del famoso software sono proposti con sconti fino al 63%. Ad esempio, il piano Premium – ovvero quello più completo – può essere acquistato al prezzo eccezionalmente basso di 29,99€ per il primo anno. Ma vediamo nel dettaglio cosa include.

Kaspersky in super offerta per il Black Friday: il piano Premium è totale

Tra i piani presenti nel catalogo di Kaspersky, Premium è sicuramente il più completo. Offre:

Anti-virus in tempo reale ;

; Protezione dei pagamenti online ;

; Ottimizzazione delle prestazioni ;

; VPN illimitata e superveloce ;

; Controllo fughe di dati ;

; Protezione dell’identità ;

; Controllo e rimozione dei virus da parte di esperti ;

; Kaspersky Safe Kids 1 ANNO GRATIS.

Grazie a questo antivirus, potrai contare su una protezione avanzata dai virus e di un continuo monitoraggio delle fughe di dati in tempo reale. Inoltre, avrai una privacy completa grazie alla VPN illimitata inclusa, oltre al password manager e alla funzione di Archivio documenti. Da menzionare anche il supporto tecnico premium da parte di esperti, che ti aiuterà a risolvere eventuali problemi.

Kaspersky Premium è compatibile con tutti i principali sistemi operativi, anche con i device mobile Android e iOS. Il prezzo in questo momento è di 29,99€ per il primo anno, ma questa promo terminerà fra poche ore, più precisamente domani martedì 3 dicembre alle ore 10.

Bisogna perciò approfittarne subito. Per attivare l’antivirus in questione vai sul sito di Kaspersky.