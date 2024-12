Kaspersky: protezione avanzata con sconti fino al 50% sui piani antivirus

Kaspersky è riconosciuto a livello globale come uno dei leader nel settore della sicurezza informatica, dal momento che offre soluzioni antivirus efficaci e affidabili per proteggere i dispositivi da minacce digitali. Attualmente sono disponibili promozioni con sconti fino al 50% sui vari piani di protezione, rendendo questa un’opportunità ideale per migliorare la sicurezza dei propri dispositivi a un costo ridotto.

Tutti i piani scontati di Kaspersky

Kaspersky propone diverse soluzioni di sicurezza per soddisfare le esigenze di ogni utente, tutte disponibili con sconti significativi:

Kaspersky Premium : questo piano offre una protezione completa, includendo antivirus in tempo reale, protezione dei pagamenti online, ottimizzazione delle prestazioni, VPN illimitata e superveloce, controllo delle fughe di dati, parental control gratis per un anno e protezione dell’identità. Attualmente, è possibile risparmiare fino al 50% sul prezzo di questo piano, rendendolo accessibile a soli 39,99€ per il primo anno;

Tutti i piani sono compatibili con i principali sistemi operativi, tra cui Windows, macOS, Android e iOS, garantendo una protezione completa su tutti i dispositivi. Inoltre, offre una garanzia di rimborso entro 30 giorni, permettendo agli utenti di provare il servizio senza rischi.

Per approfittare di queste offerte e garantire la massima sicurezza ai tuoi dispositivi, visita il sito ufficiale di Kaspersky e scegli il piano più adatto alle tue esigenze.