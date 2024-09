KDE Frameworks 6.6 include generatori di miniature cross-desktop

KDE Project ha rilasciato il nuovo KDE Frameworks 6.6. Si tratta dell’ultima versione della raccolta di oltre 70 librerie aggiuntive per Qt, che fornisce funzionalità necessarie per l’ambiente desktop Plasma e le app KDE. Questa release introduce un cambiamento importante, ovvero il supporto per generatori di miniature cross-desktop standard di default. Inoltre, consentirà il supporto per miniature da applicazioni di terze parti nel gestore file Dolphin, come il file STL per chi lavora con modelli 3D o stampanti 3D. KDE Frameworks 6.6 implementa anche un’icona Breeze per i file bundle di Applet Wallet, nuove icone più belle e in stile Breeze per le finestre di dialogo in tutte le applicazioni KDE. È stato anche introdotto il supporto Qt 6.8 per impedire la sfocatura delle icone quando si utilizza il ridimensionamento dello schermo. Inoltre, include un menu a discesa più snello con azioni pertinenti e testo e icone migliorate.

In questa versione sono stati risolti diversi problemi. Vi è ad esempio un problema con l’impostazione “Carattere piccolo” nella pagina Caratteri nelle Impostazioni di sistema. L’update ha risolto anche un problema che causava la colorazione non corretta di alcune icone simboliche nei pannelli Plasma quando si utilizzavano temi globali misti chiaro/scuro e un problema che interrompeva la funzionalità “Ripristina” per i file o le cartelle spostati nel cestino da un’app utilizzando percorsi file assoluti. KDE Frameworks 6.6 aggiunge una soluzione alternativa per un problema che causava l’interruzione della pagina Touchpad e di altre pagine delle Impostazioni di sistema. È stato corretto anche un problema che interrompeva le Impostazioni di sistema. Ciò avveniva quando si apriva una finestra “Ottieni nuovo [elemento]” e poi si chiudeva la finestra delle Impostazioni di sistema. Infine, è stato risolto un problema che impediva di condividere file sul dispositivo tramite KDE Connect.

Naturalmente, la versione 6.6 di KDE Frameworks include anche altre piccole correzioni e modifiche. Per maggiori dettagli è possibile consultare il changelog ufficiale dell’aggiornamento. Nel frattempo, è possibile tenere d’occhio i repository software stabili della propria distribuzione GNU/Linux per i pacchetti di KDE Frameworks 6.6 e aggiornare le installazioni il prima possibile.