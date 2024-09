KDE Gear 24.08.1 introduce miglioramenti alle app KDE

KDE Project ha recentemente rilasciato KDE Gear 24.08.1 come prima versione di riferimento dell’ultima suite software KDE Gear 24.08. Questo aggiornamento introduce diverse correzioni di bug e miglioramenti per le applicazioni KDE. Ad esempio, l’update migliora l’utilità di screenshot di Spectacle per consentire agli utenti di incollare gli screenshot copiati negli appunti in un’altra app quando Spectacle è configurato per salvare gli screenshot in un formato diverso da PNG. Tra le altre modifiche, KDE Gear 24.08.1 corregge l’allineamento del cerchio del timer nell’app KClock. Inoltre, migliora il supporto Wayland per l’app KWalletManager e implementa il supporto per l’aggiornamento della barra laterale nell’app Filelight quando qualcosa dal menu contestuale viene eliminato.

L’aggiornamento corregge anche il pulsante “Usa posizione corrente” nelle impostazioni di Dolphin. Aggiunge anche un’icona mancante su Android nel lettore musicale Elisa. Inoltre, aggiorna la chiave KDE neon per la chiave di firma ISO KDE neon 2024 nell’utility ISO Image Writer. Inoltre, si adatta alle modifiche del blueprint Craft Boost e abilita la gestione automatica della modalità scura su Android nell’app KDE Itinerary. L’editor di testo Kate ha ricevuto la formattazione per il linguaggio di programmazione Odin e utilizza glsl_analyzer come client LSP predefinito per il linguaggio GLSL. Il client Tokodon per Mastodon ora consente di menzionare tutti nella registrazione delle risposte, non apre più la barra laterale all’avvio e corregge la registrazione.

KDE Gear 24.08.1 migliora anche la libreria KPublicTransport per l’accesso in tempo reale ai dati sui trasporti pubblici. Kongress, l’applicazione complementare per le conferenze, ora supporta la modalità scura automatica su Android. Inoltre, il motore di estrazione dati KItinerary per KDE Itinerary ora include nuovi script di estrazione per i biglietti PDF Italo e i traghetti Reisnordland, un parser per le prenotazioni United Airlines, una gestione migliorata dei codici a barre dei biglietti MAV e più varianti di layout PDF Eurostar, un estrattore Reservix e un supporto migliore per l’estrazione di biglietti PDF BlablaBus multipagina. Come al solito, l’editor video Kdenlive ha ricevuto numerosi miglioramenti. Ciò per garantire che il rendering con file separati per ogni traccia audio mantenga il tag audio corretto nel nome del file e non solo.

Anche app come KAlarm, Kanagram, KDevelop, Konqueror, NeoChat, Okular, Umbrello e Merkuro hanno ricevuto varie correzioni. Per maggiori dettagli sulle modifiche incluse in KDE Gear 24.08.1 è possibile consultare il changelog completo pubblicato sul sito ufficiale. È bene ricordare che tali modifiche arriveranno presto anche nei repository software stabili delle varie distribuzioni GNU/Linux.