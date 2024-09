KDE Plasma 6.1.5 rilasciato con nuove correzioni di bug

KDE Project ha appena rilasciato il quinto e ultimo aggiornamento di manutenzione della serie di ambienti desktop KDE Plasma 6.1, ovvero KDE Plasma 6.1.5. Questo update corregge altri fastidiosi bug e migliorare stabilità e affidabilità. Tra le altre novità, migliora la velocità e le prestazioni della funzione di ricerca di Plasma Discover, aggiunge la possibilità di trascinare e rilasciare elementi su un pannello Plasma su Wayland quando è in modalità di nascondimento automatico. Inoltre, reintroduce il supporto per spostare il focus fuori dalla vista griglia Preferiti del launcher dell’applicazione Kickoff utilizzando i tasti freccia.

KDE Plasma 6.1.5 migliora anche la ricerca di posizioni che contengono dieresi nei loro nomi nel widget Weather Report di Plasma. Inoltre, include il supporto per ricordare lo stato della scorciatoia globale “Toggle Touchpad” quando si riavvia la macchina con il touchpad disabilitato in modo da poterla premere solo una volta per riaccendere il touchpad e migliora lo scorrimento/gesti multi-dito sui touchscreen. KDE Plasma 6.1.5 aggiunge poi il supporto per cambiare i colori di qualsiasi app GTK ricolorabile quando si cambia il tema globale del sistema, riordina le tabelle di Plasma System Monitor dall’alto verso il basso quando si fa clic sulle intestazioni delle colonne e migliora l’affidabilità della modifica della lingua nella pagina Regione e lingua nelle Impostazioni di sistema per tenere conto dei casi in cui le distribuzioni potrebbero non impostare le cose correttamente da sole.

KDE Plasma 6.1.5: i bug risolti in questa versione

Questa versione risolve un crash che si verificava quando si chiudeva la pagina “Schermata di accesso (SDDM)” mentre ci si trovava nella pagina Comportamento (Impostazioni). Corregge anche un bug che interrompeva il supporto per gli sfondi SVG in KDE Plasma 6.1.4 quando si utilizzava la modalità di posizionamento “Centrato“. L’update risolve altri bug, tra cui un problema che poteva causare il ridimensionamento dei pop-up per i widget del pannello Plasma alle dimensioni originali o a dimensioni molto più piccole dopo aver modificato la configurazione dello schermo. Inoltre, corregge un bug Qt che causava la sovrapposizione dei widget in Widget Explorer di Plasma.

L’aggiornamento risolve poi un bug complesso che poteva causare il crash della finestra KWin e del gestore composito quando le app che utilizzavano X11 o XWayland modificavano l’ordine di impilamento delle finestre. Corregge anche un fastidioso bug che impediva il salvataggio negli appunti del testo copiato dalle celle in LibreOffice Calc. Lo stesso vale per un bug che causava la visualizzazione di suggerimenti nell’ultima posizione del cursore quando si utilizzava uno stilo. KDE risolve poi un bug che riguardava i controlli di riproduzione/pausa MPRIS di VLC Media Player. KDE Plasma 6.1.5 offre poi traduzioni aggiornate e diverse altre modifiche. Per maggiori dettagli è possibile consultare il changelog completo pubblicato sul sito ufficiale di KDE.