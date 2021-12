Una star di Matrix ha rivelato di possedere una criptovaluta

Chi sarà mai la star di Matrix che ha rivelato, durante un'interessante intervista, di possedere una criptovaluta? Si tratta del celebre attore canadese Keanu Reeves che, tra l'altro, si è dichiarato scettico nei confronti degli NFT e di Mark Zuckerberg dicendo: “Non possiamo far inventare il Metaverso da Facebook“. Scopriamo insieme cosa ha dichiarato l'attore e i suoi consigli in merito a crypto e Metaverso.

Keanu Reeves si espone su criptovaluta, NFT e Metaverso

Sono tre gli argomenti toccati da Keanu Reeves in occasione di un'intervista rilasciata a The Verge proprio settimana scorsa. L'occasione era nata in merito alla realizzazione di The Matrix Awakens in una demo giocabile di Epic Games. Durante questa conversazione sono stati toccati temi leggermente offtopic per l'intervista, ma a noi molto interessanti. Come, ad esempio, il fatto che possieda una criptovaluta e la sua opinione su NFT e Metaverso.

In merito alla prima, l'attore di Hollywood ha confermato di possedere una criptovaluta regalatagli da un suo amico. Oltre al fatto che ha ammesso di avere anche un piccolo hodl. Una notizia interessante che si sposa bene con il suo personaggio e anche con la trama dei suoi film dove ha recitato, ma anche dove reciterà visto che è in programma una nuova pellicola dal titolo: Matrix Resurrections.

Invece, parlando di NFT, Keanu alla domanda se avesse visto i Matrix NFT nel prossimo film in arrivo, sia lui che la co-protagonista Carrie-Anne Moss hanno detto di non averli mai incontrati. Inoltre in merito al Metaverso ha dichiarato:

Possiamo semplicemente non pensare al Metaverso come è stato inventato da Facebook? Il concetto di Metaverso è molto più antico di quello.

Una posizione abbastanza chiara e che dimostra un certo dissenso in merito ai programmi di sviluppo del Gruppo Meta. Resta comunque il fatto che l'attore non è lontano dal mondo crypto e sembra ne stia facendo uso. La sua criptovaluta è lì e potrebbe rivelarsi per lui un ottima opportunità futura. Chissà se, come dice lui, non ci ha davvero “mai fatto nulla“.