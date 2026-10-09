 Kids+ di Amazon in Italia dal 19 ottobre: prezzi e contenuti
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Kids+ di Amazon in Italia dal 19 ottobre: prezzi e contenuti

Amazon porta Kids+ in Italia (19 ottobre) con un catalogo di contenuti per bambini e strumenti per gestire il tempo davanti allo schermo.
Kids+ di Amazon in Italia dal 19 ottobre: prezzi e contenuti
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Amazon porta Kids+ in Italia (19 ottobre) con un catalogo di contenuti per bambini e strumenti per gestire il tempo davanti allo schermo.
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Tra i cinque nuovi tablet presentati ieri da Amazon (già tutti in preordine), due sono destinati ai più piccoli: Kids Tablet 8 e Kids Tablet 11. L’annuncio coincide con quello relativo all’arrivo in Italia di Kids+, previsto per il 19 ottobre. È il servizio digitale in abbonamento dedicato proprio ai bambini che mette a disposizione un catalogo selezionato di app, libri, video, giochi e audio adatti a loro, per accompagnarli nelle diverse fasi della crescita, dai 3 ai 12 anni.

Scopri Kids+ per i bambini

Kids+ di Amazon arriva in Italia, per i bambini

Ci sono ad esempio i contenuti di Paw Patrol, LEGO, Disney, Marvel, Sonic, Peppa Pig e Pokémon. I giochi sono proposti nella loro versione completa senza acquisti in-app o pubblicità. La navigazione avviene all’interno di un ambiente sicuro, ottimizzato appositamente. Questo il commento di Glenn Millard, a capo dell’iniziativa per l’Europa.

Oggi milioni di famiglie in Europa utilizzano Kids+ nei Paesi in cui era già disponibile e, nell’ultimo decennio, oltre 50 milioni di bambini hanno utilizzato Kids+ in tutto il mondo. Aggiorniamo costantemente il nostro catalogo e ci assicuriamo di continuare a offrire nuovi titoli capaci di entusiasmare davvero i bambini.

I contenuti di Kids+

Acquistando uno dei nuovi Kids Tablet si ottiene un anno di Kids+ senza spese. Poi, il servizio è offerto al prezzo di 6,99 euro al mese a chi ha un abbonamento Prime (7,99 euro al mese per gli altri). L’accesso è consentito anche dagli Alexa Tablet e attraverso i dispositivi Fire TV compatibili.

Scopri Kids+ per i bambini

Per i genitori c’è la Parent Dashboard, un servizio dedicato da gestire tramite browser o app Android e iOS. Lì si trovano impostazioni relative ai controlli da remoto, ai limiti di tempo che i bambini possono trascorrere davanti allo schermo e agli obiettivi educativi. Prosegue Millard.

La nostra Parent Dashboard offre ai genitori strumenti che permettono di adattarsi facilmente a ogni nuovo livello di autonomia.

La Parent Dashboard di Kids+

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.
Fonte: Amazon

Pubblicato il 9 ott 2026

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