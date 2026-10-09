Kids+ di Amazon in Italia dal 19 ottobre: prezzi e contenuti

Tra i cinque nuovi tablet presentati ieri da Amazon (già tutti in preordine), due sono destinati ai più piccoli: Kids Tablet 8 e Kids Tablet 11. L’annuncio coincide con quello relativo all’arrivo in Italia di Kids+, previsto per il 19 ottobre. È il servizio digitale in abbonamento dedicato proprio ai bambini che mette a disposizione un catalogo selezionato di app, libri, video, giochi e audio adatti a loro, per accompagnarli nelle diverse fasi della crescita, dai 3 ai 12 anni.

Kids+ di Amazon arriva in Italia, per i bambini

Ci sono ad esempio i contenuti di Paw Patrol, LEGO, Disney, Marvel, Sonic, Peppa Pig e Pokémon. I giochi sono proposti nella loro versione completa senza acquisti in-app o pubblicità. La navigazione avviene all’interno di un ambiente sicuro, ottimizzato appositamente. Questo il commento di Glenn Millard, a capo dell’iniziativa per l’Europa.

Oggi milioni di famiglie in Europa utilizzano Kids+ nei Paesi in cui era già disponibile e, nell’ultimo decennio, oltre 50 milioni di bambini hanno utilizzato Kids+ in tutto il mondo. Aggiorniamo costantemente il nostro catalogo e ci assicuriamo di continuare a offrire nuovi titoli capaci di entusiasmare davvero i bambini.

Acquistando uno dei nuovi Kids Tablet si ottiene un anno di Kids+ senza spese. Poi, il servizio è offerto al prezzo di 6,99 euro al mese a chi ha un abbonamento Prime (7,99 euro al mese per gli altri). L’accesso è consentito anche dagli Alexa Tablet e attraverso i dispositivi Fire TV compatibili.

Per i genitori c’è la Parent Dashboard, un servizio dedicato da gestire tramite browser o app Android e iOS. Lì si trovano impostazioni relative ai controlli da remoto, ai limiti di tempo che i bambini possono trascorrere davanti allo schermo e agli obiettivi educativi. Prosegue Millard.

La nostra Parent Dashboard offre ai genitori strumenti che permettono di adattarsi facilmente a ogni nuovo livello di autonomia.